新华社苏瓦12月18日电（记者张永兴）南太平洋岛国斐济大选结果18日正式揭晓，没有一个政党获得单独组阁所需的28个议会议席，因此各党将磋商组建联合政府。

斐济大选于14日举行。斐济选举办公室18日宣布，参加投票的选民人数为47.3万，占登记选民总数的68.3%。现任总理姆拜尼马拉马领导的斐济优先党得票率为42.55%，获得议会55个议席中的26个；主要反对党人民联盟党获得35.82%的选票，获得21个议席；民族联盟党赢得8.89%的选票，赢得5个议席；社会民主自由党得票率为5.14%，获得3个议席。

斐济选举委员会18日晚些时候获得斐济选举办公室提供的大选正式结果，选举委员会将于19日向斐济总统报告并确定当选议员最终名单。

按照斐济选举制度，只有获得至少5%选票的政党才能够进入议会，任何政党若想单独组阁，必须获得至少28个议席。

自2014年以来，斐济优先党已赢得两届大选并单独组阁。此次选举后，斐济优先党若想继续执政，必须与其他政党结盟组成联合政府。但在选举前，人民联盟党和民族联盟党已宣布结盟。社会民主自由党18日晚些时候表示，该党不急于决定是否同其他政党联合组阁。

斐济拥有大约90万人口，上届大选在2018年举行。

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