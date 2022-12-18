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“2020年后全球生物多样性框架”关键议题谈判取得进展

2022年12月18日13:41 | 来源：新华网
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　　新华社加拿大蒙特利尔12月17日电（记者黄垚 史霄萌）《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋17日在此间表示，在各方共同努力下，“2020年后全球生物多样性框架”（简称“框架”）关键议题谈判已取得重大进展。

　　黄润秋在为期两天半的COP15第二阶段高级别会议结束后的新闻发布会上说：“从目前谈判进程来看，我们剩下的‘硬骨头’越来越少，接下来将聚焦非常少数的几个问题，一旦突破，‘框架’就可以达成。”

　　黄润秋介绍，为推动“框架”谈判和重点难点议题一揽子解决，他邀请了6位部长，成立了3个各由一位发展中国家部长和一位发达国家部长牵头的部长磋商组，已推动资源调动、遗传资源数字序列信息（DSI）等重点难点议题取得重要进展。

　　黄润秋表示，中国将继续发挥主席国作用，推动各方形成合力，弥合分歧，凝聚共识，达成国际社会期待已久的、兼具雄心和务实平衡的“框架”。

　　COP15第二阶段高级别会议15日开始举行，140个缔约方、60个国际组织机构的代表近1000人出席会议，其中包括近200位部长级代表。这是缔约方大会历史上高级别代表参会人数最多的一次，展现出国际社会对生物多样性保护的高度重视。

　　黄润秋说，会议期间各国部长普遍认为，目前已经到了扭转全球生物多样性丧失的最后关头，必须尽最大可能调动所有资源，包括充足的资金、技术和能力支持，建立执行机制和国家行动计划，使得兼具雄心和务实平衡的“框架”得以达成并实施，迅速扭转全球生物多样性丧失的趋势，最迟到2030年使生物多样性走上恢复之路。

(责编：燕勐、崔越)

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