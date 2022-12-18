中新社华盛顿12月16日电 题：美国2022：通胀“高烧”持续

中新社记者 王帆

美国今年遭遇了40年来最严重的通货膨胀。广受关注的通胀指标——消费者价格指数(CPI)同比涨幅在6月达到9.1%的峰值后，一直保持在7%以上的高位，持续“高烧”的通胀令经济承压。

为抑制通胀，美国联邦储备委员会从今年3月开始加息，并在6月启动缩减资产负债表规模计划。截至目前，美联储已累计加息425个基点，联邦基金利率目标区间从年初的近零水平升到4.25%至4.5%之间。激进的货币紧缩政策令通胀拐点初现，但距离美联储设定的长期目标仍相去甚远。与此同时，不少官员担心货币政策失灵，导致经济无法实现“软着陆”。市场对经济衰退的担忧也在加剧。

物价飙升

美国在受到新冠疫情冲击的初期，政府救济措施和央行释放的天量流动性“双管齐下”，让企业和家庭得以维持正常工作和生活。然而，这也对市场多年来的供需平衡造成了影响。到今年2月，这一局面叠加俄乌局势带来的影响，加剧了市场供需失衡，导致大宗商品价格被大幅推高。

处于历史高位的食品价格，成为美国民众最为关切的问题。据美国农场局联合会的调查，今年11月，一打A级鸡蛋的平均售价较去年同期上涨了逾一倍，1磅冷冻豌豆上涨了23%，1加仑全脂牛奶上涨了16%。除食品外，交通、住宿、取暖资源等必需品价格也较一年前飙升。美国能源信息署的数据显示，截至今年夏季输送到发电厂的天然气平均价格为每百万英热单位8.81美元，而去年这一价格仅为3.93美元。

根据盖洛普公司最新发布的调查结果，55%的美国人认为物价上涨导致他们的家庭面临经济困难，这一比例在一年前为45%。即使是“最不可能受到高物价负面影响”的高收入群体，也有42%的人感受到高物价带来的负担，大幅高于一年前的28%。

对于低收入人群来说，通胀带来的打击更大。金融和经济情报提供商穆迪分析的测算显示，今年9月，美国家庭平均需要多支付445美元才能购买到与一年前相同的商品和服务。薪资较少的家庭遭受的财务压力可见一斑。

通胀难抑

美联储今年3月启动了时隔三年多的首次加息。在此次货币政策例会后发表的声明中，美联储表示，希望通过适当收紧货币政策立场，将通胀拉回至2%的目标。此前，美国劳工部公布的2月CPI同比涨幅已高达7.9%。

然而，此次加息后CPI继续上涨，3月CPI同比涨幅达到8.5%。5月4日，美联储宣布加息50个基点，当时已是自2000年以来最大幅度的加息。此后各项数据显示，通胀上行压力仍未放缓。紧接着，美联储连续四次加息75个基点，其间，CPI在6月达到9.1%的峰值。

直到11月的CPI数据公布，美国通胀才出现了稳步放缓“迄今为止最有力的证据”，包括CPI同比涨幅超预期回落至7.1%，核心CPI环比涨幅恢复到疫情前的常态0.2%。不过，高盛集团指出，通胀回落和“重回目标”是两码事，目前的物价水平仍然很高。通胀压力已从能源和食品价格向服务业蔓延，而涉及住房和劳动就业的服务业价格更为顽固。要将通胀拉回至美联储设定的2%目标，恐怕明年也难以完成。

多位有货币政策投票权的官员表示，在停止加息前，美联储还有“很长一段路”要走。美联储主席鲍威尔在12月货币政策例会后的发布会上就曾表示，以核心个人消费支出(PCE)价格指数考量，通胀到明年年底预计仍会远高于2%的长期目标，“我们还有更多的工作要做”。

经济承压

2022年通胀的蔓延和持久超过了许多官员和经济学家的预期。在这种经济环境下，劳动力市场状况、通胀、货币政策紧密地联系在一起。处在高利率、高通胀和高增长“不可能三角”中的美联储，既要抗通胀、又要稳增长、还要防衰退。面对经济预期进入衰退之困，美联储的加息之路充满艰难抉择。

对此，鲍威尔在货币政策例会后多次强调，美联储的第一要务是恢复物价稳定，坚决致力于降低通胀。在6月的发布会上，他曾表示，即使迅速加息会增加经济衰退的风险，美联储也要这样做以避免经济出现更大的危险，那就是通胀上升的局面变得根深蒂固。11月，面对有关激进加息的问题，他再次表示，相较于过度加息并引发经济衰退而言，更糟糕的一种情况是，通胀重新抬头。

市场对激进加息则表现出担忧。美国股市三大指数今年不断创出阶段新低，道指、纳指、标普500指数一度尽数跌入熊市。美国财经媒体CNBC援引摩根大通首席执行官杰米·戴蒙的观点说，美联储连续多次加息后，联邦基金利率最终将达到5%的水平，但该利率“可能仍不足以”抑制通胀，同时还可能令经济陷入衰退。

今年10月，接受《华尔街日报》调查的经济学家预测，美国经济在未来一年陷入衰退的概率高达63%。同月，彭博社经济学家建立的模型数据显示，美国经济在未来一年发生衰退的概率为100%。多位华尔街分析师认为，要真正走出高通胀并同时防止经济衰退，美联储任重道远。(完)

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