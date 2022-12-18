美联储日前将利率再度提高了0.5个百分点。这次加息决定标志着美联储在连续四次加息0.75个百分点后加息幅度有所回落，基准联邦基金利率至此已升至4.25%-4.5%的区间，达到15年高点。

2022年以来，美联储为了遏制处于近40年来历史高位的通胀，以20世纪80年代初以来的最快步伐将联邦基金利率从近零水准一路大幅上调。美联储主席鲍威尔暗示，如果更广泛的金融条件没有“反映出我们为降低通胀而实施的政策约束”，那么美联储将在更长时间内将利率提高到更高水平。美联储新版经济预测报告显示，大多数美联储官员都计划在2023年将联邦基金利率提高到5%-5.5%的峰值水平，并将保持这个高利率水平直到2024年某个时候。在今年9月份时，他们曾预计到明年年底把利率提高到4.6%左右。

美联储此次行动之前，美国经济传出的信息是正面的。11月份通胀率放缓至7.1%，走出40年来最高水平通胀率；12月消费者信心指数初值从11月的56.8上升至59.1，收复了前一个月的大部分跌幅；11月份新增工作岗位26.3万个。

不过，从加息或减息的经济机制分析，美联储对通胀下重拳，严重打压了美国经济和世界经济的增长势头，这与普遍期待经济恢复增长的预期是相反的。

一是当利率上升时企业借款的成本会更高，这可能会损害未来的增长，并影响公司的股票表现。如果有足够多的公司看到其股价下跌，整个市场就可能出现信心崩溃。随着利率的上升，风险股票的吸引力可能会降低，因为投资者可以在更安全的资产中赚到比低利率时更多的钱。此外，若更高的利率导致股价下跌，也会影响退休金储蓄和其他投资。更高的利率可能影响人们进行抵押贷款或获得新的汽车贷款，高利率使抵押贷款利率大幅上升，导致购房成本上升。

二是加息机制让2023年美国经济进入衰退的可能性增加。今年下半年市场一直在议论美国经济是否会进入衰退期。美联储如此大的加息行动，出现衰退可视为政策的产物。拜登政府选择通过增加失业和企业破产，来冷却美国的高通货膨胀率。美国财长耶伦在今年6月曾表示，一些迹象证实美国经济“可能遇见衰退”。曾预测2008年美国金融危机的“末日博士”鲁比尼9月发出警告说，一个漫长而可怕的经济衰退或将从今年开启。高盛经济分析师在11月18日发表的分析评论中认为，2023年美国经济进入衰退的可能性为35%，这一估计远低于《华尔街日报》在一份调查中预测的65%。

三是从加息或减息与美元关系的角度看，美国利率的高企导致“强势美元”，而强势美元则在打压全球经济。美国的高利率和“强势美元”无疑将冲击新兴经济体和发展中国家的经济，带来这些国家与美国的利差扩大、资本流动下降、股票价格或将下跌、实际汇率贬值，融资条件趋紧和政府削减开支等一连串的连锁反应。这些反应的结果都抑制着经济增长。根据过往金融危机中的经验来看，美国的高利率和“强势美元”增加了新兴经济体和发展中国家爆发货币危机的可能性。美国两年期国债收益率上升25 个基点，某些新兴经济体和发展中国家次年发生金融危机的可能性将翻一番。美国利率的高企迫使欧洲中央银行必须要提高利率，缩小与美国的利差。经合组织（OECD）11月底表示，欧元区央行应在2023年将关键利率从1.5%提高到4%至4.25%之间，这一峰值远高于投资者广泛预期的水平。欧元区央行提高利率反过来也打压了欧元区经济的增长。

美国作为一个对全球经济有举足轻重影响的国家，在关键时刻只求维护自身的利益，反映出华盛顿决策者信奉的是“美国优先”的现实主义。然而这样的做法最终也将伤及美国自己。（作者是上海师范大学天华学院商学院经济学教授）

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