随着各地疫情防控措施持续优化，全国多个省区市纷纷组团“走出去”出海抢单，把疫情阻滞的发展动力重新释放，积极复工复产，抢抓外贸商机。今天（12月17日）上午，陆海新通道助力企业复工复产班列分别从重庆市团结村、小南垭、果园港3个铁路物流枢纽站驶出，它们满载重庆本地生产或重庆集结的货物，驶向世界各地。

在沙坪坝区团结村车站，重庆万凯新材料科技公司生产的聚酯切片和重庆颢晨机械公司生产的摩托车配件搭乘中老班列运往老挝，这是万凯通过中老铁路获得的新订单；重庆美多盈机械公司生产的微耕机搭乘中越班列，运往越南。

在两江新区果园港，重庆阿狄亚电子技术公司生产的平板电脑充电柜通过铁海联运通道运往澳大利亚弗里曼特尔；重庆华峰化工公司生产的精己二酸和安徽道东进出口贸易有限公司的食盐，通过江铁海联运的方式，分别运往土耳其和越南。

在江津区小南垭车站，青海五彩碱业公司生产的纯碱和四川达州的瓮福化肥在重庆集结后，搭乘铁海联运班列，经钦州港运往北海、海口、营口等地，服务内循环。

此批班列发运，不仅加快重庆本地生产企业复工复产，助力成渝双城经济圈建设，而且帮助企业“走出去”，服务内外双循环，为通道沿线企业未来出海抢单提供了有力支撑。

据西部陆海新通道物流和运营组织中心统计，今年，陆海新通道供应链保障能力及辐射能力得到较大提升。截至11月，西部陆海新通道（重庆—钦州）海铁联运班列服务企业数量同比增加21.3%，开行数量同比增长20.58%，运输货值约112亿元，同比增长37.38%。西部陆海新通道中老、中越国际联运班列均在2022年实现常态化稳定运行。

如今，陆海新通道已辐射全球113个国家和地区的338个港口，运输货物品类超640种。通道“朋友圈”越来越大，沿线各个省区市通过陆海新通道真正实现降本增效，促进区域经济协调发展。（总台记者 陈鹏）

来源：央视新闻客户端

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