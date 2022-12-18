中央广播电视总台“全球行动倡议——2022全球发展在行动”特别节目16日进入第二天，联合国开发计划署（UNDP）署长施泰纳、联合国常务副秘书长兼联合国可持续发展小组主席阿米娜·穆罕默德和生物多样性公约秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛等国际组织要员对中国在可持续发展领域取得的成就以及中国的国际作用表示肯定。

联合国开发计划署（UNDP）署长阿奇姆·施泰纳对中国在保护生物多样性、恢复生态系统方面的努力表示赞许，并肯定中国在国际社会中的带头作用。施泰纳表示，中国在自己国家的发展规划中保护生物多样性、恢复生态系统、解决森林砍伐问题时，不仅有助于本土的可持续发展之路，在国际上对生物多样性、物种损失和碳排放问题也具有积极影响。

施泰纳表示，目前全球在推进可持续发展方面做得远远不够，地球的生态环境遭到严重破坏，生物多样性和生态系统都在流失。施泰纳称，中国与联合国开发计划署有40年的合作关系，是多个发展中国家的合作伙伴，在响应《全球发展倡议》的同时，利用合作关系也在带动其他发展中国家的发展和绿色转型，在国际合作中发挥着重要作用。

联合国常务副秘书长兼联合国可持续发展小组主席阿米娜·穆罕默德在特别节目中谈到了中国在扶贫方面取得的巨大成就。她表示，中国能够达成联合国千年发展目标（MDGs）中的脱贫目标令人称赞，扶贫是联合国17个可持续发展目标的第一目标，联合国试图在世界各地分享中国的实践经验。阿米娜·穆罕默德表示，中国通过教育和提供营养食物帮助人们脱离贫困，对于国际社会来说，最值得学习的经验是中国如何大规模地帮助在贫困线挣扎的家庭，为他们提供机会。

生物多样性公约秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在特别节目中表示，中国目前在保护生物多样性方面所完成的工作远超世界的平均水平，全球保护生物多样性的目标是在2020年之前将生态保护区覆盖17%的陆地生态系统和10%的海洋生态系统，但是全球在2020年并未达成目标，而中国在2020年之前就已经把保护区扩大到了25%。伊丽莎白·穆雷玛还以熊猫为例肯定了中国在保护濒危动物方面取得的成就，并称中国在野生动物管理和建立国家自然保护区方面均做出了积极表率作用。

此外，中国问题专家、国际企业战略家和作家罗伯特·劳伦斯·库恩博士（Robert Lawrence Kuhn）、“一带一路”绿色发展国际研究院主席埃里克·索尔海姆、墨西哥国立自治大学经济研究生院教授恩里克·杜塞尔·彼得斯和北京未来创新中心首席执行官吴昌华还在节目中对中国在脱碳、脱贫、清洁能源转型、保护生物多样性以及粮食安全等方面取得的成功分享了看法。

曾担任联合国副秘书长，目前为“一带一路”绿色发展国际研究院主席的埃里克·索尔海姆谈及中国在脱贫和绿色转型方面的成就时表示，中国过去40年间使十亿人摆脱了极端贫困，这是一个惊人的成就，在绿色转型方面，中国也一直占据着技术主导地位，不论是太阳能还是水力发电技术都处于领先地位。索尔海姆表示，中国政府注意到了治理污染和绿色经济转型的重要性，在环境保护方面做出了巨大的改变，绿色发展作为中国“一带一路”倡议的优先事项也为世界提供了相互学习的机会。

中国问题专家、国际企业战略家和作家罗伯特·劳伦斯·库恩博士分享了他对中国多方面成就的看法。他表示，中国国家主席习近平将扶贫作为首要工作，到2020年底，中国消除了绝对贫困。谈到中国的环境治理工作以及中国在经济发展和保护生态方面的平衡发展时，库恩表示，习近平提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”——五大发展理念，将环境问题列为发展的关键因素，中国现如今在环境保护执行方面和过去相比有了翻天覆地的变化，不论是对环境污染的惩罚措施还是处理问题的模式。

库恩称，经济发展和环境污染之间存在着自然的紧张关系，而中国政府在平衡这两个因素时进行了有趣而富有成效的测试，比如生态补偿机制，政府投资环境友好企业，不但帮助农村地区摆脱贫困也保护了环境，这样的新概念推动了中国的环境保护和经济发展。

北京未来创新中心首席执行官吴昌华表示，脱碳目前已经是中国政府的重要议题和当务之急，为了确保中国在2030年之前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，中国将第十四个五年规划提上日程，2021年至2025年间的一整套国家发展计划将确保中国在有限时间内完成这一系统性变革和过渡。

墨西哥国立自治大学经济研究生院教授恩里克·杜塞尔·彼得斯在特别节目中表示，世界各国可以从中国改革开放以来的过去40到50年的经验中学到很多东西，对于拉丁美洲以及墨西哥等国家来说，中国在消除极端贫困方面取得的成就是至关重要的经验。

彼得斯在谈到“一带一路”倡议时表示，中国通过这一具有中国特色的全球化进程的概念在国际间发挥了非常积极的作用，中国在拉丁美洲和加勒比地区的投资已超过1720亿美元，创造了近60万个工作岗位，并且中国在能源领域的对外投资中，有一半流向了非化石能源包括风能，还有太阳能、水力发电厂等，使它们成为各国重要的能源来源，这是《全球发展倡议》和中国“一带一路”倡议相契合并能够产生积极作用的证明。彼得斯还以北京奥运会和冬奥会举例说明了中国通过大型体育赛事推动清洁能源方面的实践成果和国际表率作用。（央视记者 刘骁骞）

来源：央视新闻客户端

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