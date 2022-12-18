近期，中国贸促会公布首批15个出国经贸展览会试点审批项目，包括13个参展项目和2个自办展项目。

出国参加或举办经贸展览会，一直以来都是我国企业在国际市场上获取订单、拓展市场的重要手段。新冠肺炎疫情发生后，国外展会受疫情影响在较长一段时间内处于取消、延期或转为线上举办状态。随着今年上半年以来国外重要展会陆续恢复线下举办，我国出国展览行业和外贸企业对于以团组形式、成规模赴国外参加、举办线下展会的期待和需求越来越强烈。中国贸促会会同有关部委，及时推出恢复出国经贸展览的针对性举措，支持企业以多种形式参加国外展览会拓展商贸合作渠道，助力外贸保稳提质。

首批试点审批项目涉及纺织、汽配、体育用品、电子、消费品等领域，组展规模最小的约100平方米，最大的达1万平方米。贸促会相关负责人表示，从已实施的出展试点项目情况看，在做好疫情防控工作的同时，企业参展效果好、收获颇丰。

以“德国慕尼黑国际体育用品展”项目为例，参展的50余家企业签署订单金额约1800万欧元，意向订单金额约3500万欧元；每家企业平均接待超过70个有效客户，比往年增加了150％；每家企业平均接待的新客户数量比往年增加了35％。

从“亚洲纺织成衣展览会”项目统计看，超过九成参展企业在展会期间达成意向成交，每家企业平均结识有效客户数量超过50个，其中新结识客户比例高达60%。

出海收获满满 企业加快生产

不久前，浙江、江苏、广东等地经贸团组赴德国、法国、日本等地，参加各类展览会等活动，浙江嘉兴某针织有限公司外贸部经理朱宇就是其中一位。

带着满满的收获回国后，朱宇第一时间就召集厂里的几个骨干开了个视频会议。不久前，他前往日本参加亚洲服装成衣展，成功拿下了数万双女袜的新订单。由于交期非常紧，打样、采购原料、生产等一系列后续工作已是箭在弦上。打样需要再过两三天就能寄出给客户，大货交期在12月底。大家根据客户需求赶着工期，只要这批大货订单达标，明年的订单就不用发愁了。

据了解，朱宇所在的这家针织企业长期专注海外市场，疫情期间，工厂出口额明显下滑。这次去日本参展，他们带去了最新研发的产品，不仅老客户纷纷下单，还结识了20多家新客户。七天下来，意向成交金额达到200多万美元，占工厂今年出口额的56%。朱宇形容这次收获，是“一个超乎预期的结果”。

这样“超乎预期”的成绩殊为不易，值得倍加珍惜。下一步，中国贸促会将综合考虑首批试点项目实施情况、企业意见建议、国家防疫政策情况等因素，适时启动后续项目的审批工作。

从参展到自办展 精准服务外贸企业

不仅是去海外参展，为了拓宽市场，去海外办展也成为首批试点审批项目的重要内容。即将在迪拜举办的中国（阿联酋）贸易博览会就吸引了大批外贸企业。

15日下午，来自浙江杭州的126家企业在杭州萧山机场举行了简单的出征仪式就踏上了旅程。这是本届中国（阿联酋）贸易博览会参展企业的首发团。企业代表对于即将能和客户面对面交流充满期待，踌躇满志的他们在心里定下了一个个订单目标。

据了解，中国（阿联酋）贸易博览会是今年中国在海外举办的单个展览项目规模最大的自办展，展会相关负责人潘建军表示，他所在的公司在疫情期间已经在全球四大洲的12个区域举办了20场不同规模的展会。与参加展会不同，通过海外自办展，能够为企业提供更精准的服务，为全国的外贸企业搭建更广阔的贸易自主平台。

自办展人 将“中国制造”带出国门

除了首发团之外，国内的参展企业正陆续从杭州、广州、青岛、重庆、成都等多个口岸出境前往迪拜。在企业首发团出发的当天凌晨5点，天还没亮，中国（阿联酋）贸易博览会承办单位的工作人员万慧就和同事抵达机场，拉着行李箱匆匆往值机柜台走去。

作为这次中国（阿联酋）贸易博览会的运营负责人，万慧坦言，要操心的事情太多了，之所以比企业更早出发，就是要提前到现场进行展馆和人员安排。

万慧告诉我们，自办展是“中国制造”走向世界的重要平台，别看展会只有短短几天，但主办方提前半年就开始准备招商工作，包括国内参展企业的招商以及买家的邀约等。因为境外到场的观众会直接决定展会的成败，所以工作人员在境外的买家招商、现场的活动安排、展馆的现场租赁、搭建等工作都需要准备很长时间。

与此同时，在国内的工作人员也要密切关注展会进展，眼下各项准备工作基本完成，进入最后的冲刺阶段。工作人员许杭妹还在电脑前与参展商沟通布展事宜。据了解，因为今年有50%左右的参展商将以线上方式参展，因而这些企业的展位安排就需要主办方来具体负责。

据了解，第十三届中国（阿联酋）贸易博览会将于12月19日至21日，在阿联酋迪拜世贸中心举办，共计参展企业1057家，涉及汽摩配、食品机械、美容、家电、3C、家居、纺织服装、建材等十大行业。截至目前，展会参观买家预登记超过25000余家，分别来自中东、北非、欧洲等。

万慧在机场跟我们算了一笔账：第十三届中国（阿联酋）贸易博览会如果按目前的规模进行，商务洽谈将至少在三万场，成交规模根据展商采购规模来评估，大概会达到几十亿美元。

无论是刚参展完收获颇丰的企业负责人，还是即将踏上征程踌躇满志的企业代表，抑或是披星戴月风雨兼程的自办展人……这个年末他们忙碌而充实。一直在路上的每个个体故事背后，都蕴藏着中国经济的韧性、潜力和活力。

（总台央视记者 张勤 王琰 刘颖 田琪永 嘉兴台 临安台 江苏台）

来源：央视新闻客户端

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