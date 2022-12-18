【环球时报驻美国特约记者 李准 环球时报记者 倪浩 丁雅栀】美国对中国的“芯片围堵”还在继续。美国商务部15日发布公告，宣布将长江存储等36家中国高科技企业及研发机构列入美出口管制“实体清单”。中国商务部新闻发言人16日回应称，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量扩大打击中国企业和机构，这是典型的市场扭曲和经济霸凌做法。中方对此坚决反对，将采取必要措施坚决维权。路透社称，美方最新举措是企图限制中国芯片和人工智能技术发展的一部分，今年10月，拜登政府公布限制美国公司向中国出售产品的全面措施，且美国一直在推动盟友配合这一计划。美国一方面持续打压中国科技企业，一方面又寻求与中国在金融等领域的合作。中国学者表示，美国政府以利益为导向推进对华关系，面对美国，中方一定要坚持底线思维。

典型市场扭曲和经济霸凌

“出于安全担忧，美国打压中国企业”，《纽约时报》16日以此为题报道称，美国商务部工业和安全局在公告中称，将36家中国实体纳入“实体清单”，包括先进存储芯片公司长江存储及其日本子公司、光刻机生产商上海微电子、人工智能芯片公司寒武纪等。在未经许可下，美国企业不得向清单内企业供应美国商品、技术及服务。英国广播公司（BBC）称，美国商务部对“实体清单”中大部分实体采取“假定拒绝”原则，即原则上拒绝批准许可，被列入清单就意味着企业进入“黑名单”，基本不可能从美国获得《出口管理条例》所列物项和技术。值得注意的是，被列入清单的36家实体中，21家人工智能芯片行业企业还被列入“外国直接产品规则”名单，相关实体将被禁止进口非美国公司包含美国技术的产品。

中国商务部新闻发言人16日表示，美方频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间的正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法正当权益。

今年10月，美国商务部公布一系列针对集成电路领域的出口管制措施，从技术、产品、设备、服务等方面对中国进行全面限制，以阻断中国研发和生产先进半导体芯片的能力。与此同时，美国政府还敦促荷兰、日本和其他拥有尖端设备制造公司的未指明国家和地区跟随美方脚步，对华采取类似出口管制规则。面对美国近来加紧罗织对华“芯片围堵”网络，12月12日，中国在世贸组织对美国对华芯片等出口管制措施提起诉讼。世贸组织15日确认，中国已向该组织提请与美国进行争端磋商，争端解决机制正式启动。

《纽约时报》称，美国商务部最新举措凸显限制技术流向全球竞争对手已成为美国外交政策的一个重要构成。一些业内高管和分析人士认为，除非其他国家也实施类似的限制，否则切断中国的外国芯片进口渠道将加快中国自主研发芯片的步伐，并导致美国企业在与外国竞争对手的竞争中落败。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院副院长蓝庆新16日对《环球时报》记者表示，美国意图遏制中国高科技企业发展，进而全面压制中国高技术产业升级和全球话语权，这是中美战略博弈的重要组成部分。在数字经济时代，谁掌握芯片产业，谁就能在未来全球竞争中占据领先地位，美国打压中国芯片产业，就是要达到全面遏制中国发展的目的。复旦大学国际政治经济学专家宋国友认为，短期来看，美国对中国企业的出口管控会限制中国相关企业的技术研发，给中国芯片产业发展带来一些困难，压制中国科技进步。但从长期来看，美国这种政策不仅限制不了中国的发展，反而将推动中国加速科技独立自主。

“使绊”同时又寻求合作

美国商务部“拉黑”中国36家实体的同时，将另外25家中国企业从“未经核实清单”中移除。据悉，美国出口管制制度下有4个主要清单，即“实体清单”“被拒绝清单”“军事最终用户清单”和“未经核实清单”。“未经核实清单”在一定程度上是作为一种过渡性的“待观察清单”和“怀疑清单”。依照美方规定，如果相关企业不配合现场核实，将被列入“实体清单”。路透社称，从“未经核实清单”中移除意味着，美国出口商在向相关中企供货前，无须再接受额外的调查。

中国商务部新闻发言人16日表示，已注意到美方举动，中方对此表示欢迎。美方的举动表明，双方是可以在相互尊重基础上通过沟通解决具体关系。另据药明生物16日发布公告称，子公司之一上海药明生物技术有限公司在中国商务部协调下成功完成美国商务部现场最终用户访问后，已被美国商务部从“未经核实名单”中移除。至此，药明生物两个子公司都已成功从该名单中移除。路透社称，中美在持续陷入激烈的贸易与科技战之际，也重新展开合作，但这未必是两国关系更广泛解冻的迹象。

另外，中美在金融市场上的合作也传来新进展。美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）15日发布公告，确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查，撤销2021年作出的“无法检查或调查中概股会计师事务”的认定。美国证券交易委员会主席根斯勒在声明中表示，根据PCAOB的决定，中概股的三年合规时间被重置。

彭博社在报道中称，这一突破消除约200家在纽约证券交易所挂牌的中国上市公司所面临的退市风险。报道还称，尽管在从半导体到国家安全和人权等方面存在冲突，但中美两国仍可以在一些棘手问题上展开合作。不过，PCAOB主席埃丽卡·威廉姆斯15日宣称，这一进展不应被误解为给中国企业的“健康证”，“这是对中企检查和调查的开始，而不是结束”。

美方“小院高墙”，中方见招拆招

美中贸易全国委员会15日发布的一项报告，或许可以从侧面解释美国对华打压的同时又寻求合作的深层原因。报告显示，2021年，美对华商品出口总额达1492亿美元，同比增加262亿美元；美对华服务出口总额同比增长7%，达396亿美元。美中贸委会在声明中称，尽管面临疫情挑战，美国有38个州的对华服务出口额在2021年出现增长。其中，美对华教育出口(中国学生在美支出)增长超6亿美元。此外，美国对华出口贸易在2021年为美创造逾100万个就业岗位。这是该项数据自2017年以来首次突破百万大关。美中贸委会会长艾伦当天表示，对华贸易使美国各地的企业和社区受益，这是美中经贸关系对美国经济和就业重要性的一个具体例证。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云16日对《环球时报》记者表示，美国在对华外交政策上的原则非常清晰，其打压中国在高科技上赶超美国的决心和意图从没发生过改变。但是，美国也同时追求在打压中国的同时将对自身的影响最小化。“这就等于，美国不会对中国进行普遍打击，从而误伤自身，而是以‘小院高墙’的方式，将成本降至最低。”高凌云认为，在中美竞争主导的双边关系中，中方越来越掌握战略的主动，并按照自己的节奏见招拆招。

宋国友认为，美方思维的问题在于，合作和对抗并不是由它单方定义的，美国不能罔顾中方意愿。面对美国，中方一定要保持清醒，坚持底线思维。要牢记核心技术是买不来的，不要抱有不切实际的想法，必须大力推进中国在相关技术领域，特别是被“卡脖子”的技术领域的自主研发，尊重人才，推动科技发展。

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