人民网罗马12月17日电 （记者孔歌）由意大利中国商会举办的“新形势下的中意关系与经贸合作”主题研讨会近日在米兰举行。意大利中国商会会长闫岚主持研讨会，中国驻米兰总领事刘侃、舒骆玫参赞、意大利企业与“意大利制造”部吸引外资委员会司长阿梅代奥·泰蒂、意大利投资促进署经理安德烈亚·塔贝拉、米兰市招商局总经理卢卡·马丁纳佐利、阿斯蒂市市长毛里齐奥·拉塞罗、意中理事基金会总经理马尔科·贝廷、米兰工商业协会国际部经理基娅拉·法纳利、联合圣保罗银行宏观经济分析师卢卡·梅佐莫、米兰理工大学中国学院副院长圭利亚诺·诺奇等约100位中意两国政商学界代表出席研讨会，畅谈宏观经济形势和中意经贸合作前景。

刘侃在致辞中表示，中意经贸合作前景广阔，中国是意大利在亚洲第一大贸易伙伴，意大利是中国在欧盟的第四大贸易伙伴。今年1-10月，中意贸易总额继续逆势增长，将近680亿美元，同比增长9.4%，有望再创历史新高。中国也愿意进口更多意大利优质产品，欢迎意大利通过中国进博会、消博会等平台，特别是利用好担任2023年消博会主宾国的契机，推动深化双边经贸合作。两国经济高度互补，产业契合度高，双方合作互惠互利，有着巨大的潜力空间。双方应抓住疫后复苏之机，深挖高端制造、清洁能源、数字经济、航空航天、医疗康养和第三方市场等领域合作增长点，进一步扩大务实合作。

与会嘉宾纷纷表示，中意两国文化、社会、艺术和经济联系已有2000多年历史，两国友谊源远流长。中意经济高度互补，面对当下复杂的国际形势，正确的选择应是尽可能加强中意经贸合作关系，抓住机遇，深挖合作机遇，促进两国经济和就业增长，愿与中方一道，共同落实好两国领导人会晤共识，合力深化双边经贸合作，增进两国人民友谊。

研讨会还见证了意大利中国商会分别与意大利投资促进署、亚历山德里亚-阿斯蒂商会签署合作谅解备忘录。

(责编：燕勐、杨牧)