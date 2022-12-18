新华社乌兰巴托12月17日电（记者阿斯钢 苏力雅）据世界自然基金会蒙古国项目办公室近日通报，随着保护工作卓有成效地开展，蒙古国境内赛加羚羊种群数量现已接近1.4万只。

2011年4月7日，在中国甘肃濒危动物研究中心，两只赛加羚羊在快速奔跑。（新华社记者梁强摄）

项目办公室说，赛加羚羊种群年度普查结果显示，2022年蒙古国境内该种群数量明显增加，已由去年的10077只至少增加到13925只。

该基金会每年都会对蒙古国境内赛加羚羊种群进行普查，确认当地种群数量、收集分布地点、疾病情况、生存环境形势等重要信息，以便制定进一步保护赛加羚羊的规划。

据项目办公室专家介绍，在今年的普查工作期间，发现赛加羚羊的数量明显增加，而且分布区域也在扩大，未发现患有明显疾病和已死亡的。

但专家还警告说，虽然蒙古国赛加羚羊种群数量有所增加，但依旧不能放松警惕，偷猎、干旱、雪灾以及动物传染病等因素随时可能对赛加羚羊生存构成挑战。

赛加羚羊又名高鼻羚羊，被世界自然保护联盟列入濒危物种红色名录，并定级为“极危”物种。赛加羚羊主要分布在俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国等地。

蒙古国境内的赛加羚羊历史上最多时曾超过100万只，到2014年时降至约15000只，2017年因干旱和反刍动物瘟疫等原因锐减至不足5000只。

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