人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

蒙古国境内赛加羚羊种群数量达到近1.4万只

2022年12月18日10:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社乌兰巴托12月17日电（记者阿斯钢 苏力雅）据世界自然基金会蒙古国项目办公室近日通报，随着保护工作卓有成效地开展，蒙古国境内赛加羚羊种群数量现已接近1.4万只。

2011年4月7日，在中国甘肃濒危动物研究中心，两只赛加羚羊在快速奔跑。（新华社记者梁强摄）

　　项目办公室说，赛加羚羊种群年度普查结果显示，2022年蒙古国境内该种群数量明显增加，已由去年的10077只至少增加到13925只。

　　该基金会每年都会对蒙古国境内赛加羚羊种群进行普查，确认当地种群数量、收集分布地点、疾病情况、生存环境形势等重要信息，以便制定进一步保护赛加羚羊的规划。

　　据项目办公室专家介绍，在今年的普查工作期间，发现赛加羚羊的数量明显增加，而且分布区域也在扩大，未发现患有明显疾病和已死亡的。

　　但专家还警告说，虽然蒙古国赛加羚羊种群数量有所增加，但依旧不能放松警惕，偷猎、干旱、雪灾以及动物传染病等因素随时可能对赛加羚羊生存构成挑战。

　　赛加羚羊又名高鼻羚羊，被世界自然保护联盟列入濒危物种红色名录，并定级为“极危”物种。赛加羚羊主要分布在俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国等地。

　　蒙古国境内的赛加羚羊历史上最多时曾超过100万只，到2014年时降至约15000只，2017年因干旱和反刍动物瘟疫等原因锐减至不足5000只。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部