新华社北京12月17日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副外长格鲁什科日前表示，欧盟对俄实施新一轮的制裁将损害欧盟国家自身利益。乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特16日说，俄军当天对乌方发动了大规模导弹袭击。

——据今日俄罗斯通讯社16日援引格鲁什科的话报道，欧盟计划对俄实施的第九轮制裁措施违背能源、金融等诸多领域的市场原则，将损害欧盟国家自身利益，而制裁的主要受益者是美国。俄方将认真评估欧盟新一轮制裁的负面影响，并制定措施保障本国经济利益。

——俄罗斯总统普京16日与印度总理莫迪通电话讨论双边合作、乌克兰局势等问题。根据俄总统网站发布的消息，两国领导人就投资、能源、农业、交通和物流等领域的务实合作前景进行了详细讨论。双方表示，鉴于印度将担任二十国集团和上合组织轮值主席国，俄印在国际组织框架下继续开展密切协调具有重要意义。

——乌克兰空军发言人伊格纳特16日在电视直播节目中说，俄军当天动用轰炸机、S-300防空导弹和“口径”导弹对乌克兰发动了新一轮大规模导弹袭击。截至当地时间16日上午11时，俄方已向乌领土发射了60余枚导弹。据乌克兰各地军事和行政部门消息，袭击导致乌首都基辅市第聂伯罗夫斯基区等地发生爆炸；基辅市地铁停运，转入避难模式；基辅市部分地区供水中断。哈尔科夫市的关键基础设施也遭到袭击并导致该市电力中断，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州当天也遭到了俄军导弹袭击。

——乌克兰武装部队总参谋部作战总局副局长格罗莫夫日前在新闻发布会上表示，俄罗斯的战略意图仍然是夺取乌克兰全部领土并阻止欧洲大西洋一体化。他说，从短期来看，俄方主要精力仍然放在如何实现对顿巴斯全境的控制这一任务上。格罗莫夫说，为迫使乌克兰进行谈判并为重新集结俄方部队提供“战略暂停”，俄罗斯不会停止通过袭击能源基础设施对乌方施压。（参与记者：刘凯、李东旭）

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