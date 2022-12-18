新华社塔那那利佛12月17日电（记者 凌馨）路易港消息：中国银行毛里求斯子行16日在位于毛首都路易港的毛里求斯中央银行举办人民币清算行服务启动仪式。

中国银行毛里求斯子行行长李连宏在启动仪式上表示，当前世界可能面临金融危机，而货币多元化是解决方案之一。人民币清算行服务的启动能够使毛投资组合多样化，将为中毛双边贸易、投资等经济合作贡献力量。

毛里求斯中央银行行长哈尔韦什·库马尔·西戈拉姆则表示，人民币国际影响力日益显现，在全球货币体系中具有十分重要的地位，在毛的人民币清算行服务启动对于毛经济发展非常重要，两国之间跨境交易将更加便利。毛央行愿继续与中行毛子行合作，推动两国贸易往来、发展资本市场，助力中国企业在毛投资。

中国驻毛里求斯大使朱立英也在致辞中指出，今年是中毛建交50周年，中毛两国各领域务实合作持续推进，特别是近年来两国在金融领域合作不断深入，毛成为中国与非洲各国开展离岸人民币业务的重要平台。

朱立英说，当前世界动荡和变革给包括中国和毛里求斯在内的国家带来诸多困难和挑战。下一步中毛两国将深入金融领域合作，推动两国关系取得新发展。

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