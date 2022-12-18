新华社布加勒斯特12月17日电（记者林惠芬）阿塞拜疆、格鲁吉亚、罗马尼亚和匈牙利四国17日在罗首都布加勒斯特签署绿色能源开发与运输战略伙伴协议。据当地媒体报道，该协议将为铺设黑海海底电缆项目提供资金和技术框架。

12月17日，在罗马尼亚首都布加勒斯特，罗马尼亚总理丘克、匈牙利总理奥尔班、阿塞拜疆总统阿利耶夫、罗马尼亚总统约翰尼斯、欧盟委员会主席冯德莱恩和格鲁吉亚总理加里巴什维利（从左至右）在阿格罗匈四国绿色能源开发与运输战略伙伴协议签字仪式上合影。新华社发（克里斯泰尔摄）

按计划，阿塞拜疆将其绿色能源通过电网输送到格鲁吉亚，然后通过拟建的格鲁吉亚-罗马尼亚黑海海底电缆传输到罗马尼亚，再通过欧洲电力运输系统传输到匈牙利等国。

当天，阿塞拜疆总统阿利耶夫、格鲁吉亚总理加里巴什维利、罗马尼亚总理丘克和匈牙利总理欧尔班在罗总统府签署了该协议。

这是12月17日在罗马尼亚首都布加勒斯特拍摄的阿格罗匈四国绿色能源开发与运输战略伙伴协议签署现场。新华社发（克里斯泰尔摄）

阿利耶夫在签字仪式上表示，这是一个双赢局面，通过建造一条从阿塞拜疆到欧洲的新能源“桥梁”，阿塞拜疆将成为欧洲重要的电力，尤其是绿色能源的供应国。

加里巴什维利说，格鲁吉亚正在对能源和通信基础设施进行扩大和现代化建设以使其符合欧洲标准，黑海海底电缆项目具有“非常重要的前景”。

据介绍，这条500千伏的格鲁吉亚-罗马尼亚黑海海底电缆总长1100多公里，造价约20亿欧元。格鲁吉亚已从世界银行获得对该项目的可行性研究资金，可行性研究计划将于2023年年底完成，电缆计划于2029年年底投入使用。

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