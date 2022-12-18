本报记者 程 龙

从陕西省西安市出发，驱车一路向南，穿过秦岭，3个多小时就来到“秦巴山区腹地的明珠”——安康市。

“一路都是绿色，非常养眼，这反映出中国的生态越来越好了。”前段时间，穿过令人惊叹的陕西省秦岭终南山公路隧道，看着道路两旁的景色，埃及《中国周报》副社长朱新娥由衷赞叹。

朱新娥参加的是由中国侨联指导、陕西省侨联主办的“追梦中华·探寻祖脉”2022海外华文媒体陕西采访行。来自美国、德国、加拿大等11个国家和地区的海外华文媒体，走进西安、安康等地，就生态保护、产业发展、乡村振兴等主题进行采访。他们通过海外华文媒体的独特视角，向海内外读者介绍陕西发展成就，讲述生动的中国故事。

秦巴巍峨，汉江蜿蜒。安康北依秦岭、南靠巴山，汉江穿城而过，使这里既有北方的壮美，也有南方的秀丽。采访团一行来到安康市平利县蒋家坪村女娲凤凰茶业现代示范园区。放眼望去，一片片茶林层层叠叠，满目绿色。因茶致富、因茶兴业。如今，蒋家坪村茶园面积已达2750亩，茶旅融合带动全村走上致富路……乡村振兴的新图景，正在这绿水青山间徐徐展开。

“安康山清水秀、宜业宜居，尤其是茶乡风情独具特色，令我印象非常深刻。”美国《华盛顿中文邮报》董事长倪涛采访得认真、记录得仔细，他说：“当地因地制宜，大力发展茶产业。平利县就有茶园25万亩，年产茶1.65万吨，年产值18亿元，带动了农民脱贫致富，实实在在体现了‘人不负青山，青山定不负人’。”

小毛绒玩具，也能做成大产业。在安康毛绒玩具文创产业五大中心，造型可爱、五花八门的毛绒玩具吸引了采访团成员们的注意。激光裁切、手工缝制、充绒填实、检验包装、封装入仓，最终漂洋过海，运往国外市场……采访团成员们在生产一线，实地采访毛绒玩具生产助力群众就业增收。“我们采访了解到，安康市培育了700多家毛绒玩具企业，日产玩具80万只，2021年实现产值35.05亿元，这是非常可观的经济效益，不但能解决一大批群众的就业问题，也为这座城市的发展带来新动力。”马来西亚海内外杂志社社长续炳义说。

在大明宫国家遗址公园，感受唐代宫城建筑群的恢弘大气；走进沉浸式唐风市井生活街区“长安十二时辰”，体验文旅商融合场景；穿行在易俗社文化街区，感受古老秦腔艺术的独特魅力……西安是著名的历史文化名城，采访团成员们切身感受到了厚重的历史文化积淀。“在西安的这几天，仿佛沉浸在千年历史长河，西安的历史和文化底蕴让我们印象深刻。尤其让我感慨的是，西安还擅长用现代方式演绎历史、传播传统文化，让人喜闻乐见。”爱尔兰华人报副社长周瑞琮表示，将发挥一个海外华文媒体人的优势，向海内外宣传推介西安。

“我曾到过陕西多次，这次又有许多新收获。”印度尼西亚《国际日报》执行社长张春梅表示，陕西的历史与现代交相辉映，这几年发展建设也有很多新亮点。作为华文媒体，我们会介绍陕西的风土人情和经济社会发展成就，希望吸引更多海外侨胞侨商到陕西观光旅游、投资兴业。

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 06 版）

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