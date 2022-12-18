中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议指出，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。接受本报记者采访的国际人士和在华外国企业代表认为，中国经济长期向好的基本面没有变。中国高质量发展前景广阔，将给世界经济复苏带来更多信心与机遇。

“中国经济依然韧劲十足”

国家统计局12月15日发布数据显示，今年1至11月份，全国固定资产投资（不含农户）、全国规模以上工业增加值、货物进出口总额同比分别增长5.3%、3.8%、8.6%，经济保持恢复态势，总体运行在合理区间。

南非经济学家劳拉·坎贝尔分析称，中国经济结构、质量和效益不断优化。中央经济工作会议提出要更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度促进外资稳存量、扩增量，培育国际经贸合作新增长点。“可以预见，中国将继续为世界经济企稳复苏提供强大动能。”

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，有利于推动中国经济以更快的速度增长。市场信心的提振将为中国经济增长注入强劲动力。“一个稳定发展的中国，正是当前全球经济所需要的。”

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国经济经过多年发展积累，具有坚实基础和强大韧性。相信充分释放出活力的中国经济将实现更高质量发展。

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心高级顾问哈桑·达乌德表示，中国经济有定力，更有潜力。面对多重挑战，中国经济表现良好。中国不断推动技术进步和产业升级，促进产业多元化发展，推动加强产业链供应链合作。同时，中国充分挖掘国内市场潜力，优化区域经济布局。这些努力促使中国经济发展的韧性不断增强，为全球经济复苏发展作出重要贡献。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国产业结构不断优化调整，全产业链优势与国内外需求有效衔接。中国准确把握大势，以开放、合作、共赢的胸怀谋划发展，积极推进高水平对外开放，为世界各国创造互利共赢的新机遇。

韩国中国经济观测研究所所长朴汉真表示，中国拥有超大规模的国内市场和强大的内需潜力，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。中国经济韧性强，将为世界经济的复苏提供动力。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，尽管面临挑战，中国积极调整政策，经济依然展现出良好的韧性。对于中国经济庞大的体量而言，实现增长意味着巨大的增量，是促进全球经济增长的显著贡献因素。

“中国经济依然韧劲十足。”埃及智库解放研究中心主任伊玛德表示，在当前全球经济复苏乏力的背景下，中国保持了经济社会大局稳定，发展质量稳步提升，体现了精准研判和有效应对。

“看好中国经济高质量发展前景”

代表2100多家在华德国企业的中国德国商会近日发布《德企商业信心调查报告》，显示德国企业乐观看待在华发展前景。中国德国商会董事会主席柯曼表示：“在市场规模和市场增长机会方面，中国对许多德国企业来说仍然是无与伦比的。大多数企业将继续致力于深耕中国市场。”

“中国经济充满韧性，像一艘大船，乘风破浪向前行进。”新西兰纽仕兰乳业亚太区首席执行官盛文灏说，明年中国经济工作的重点之一就是着力扩大国内需求。在畅通经济循环中激发活力，中国市场将向世界展示巨大空间、提供更多机遇。

美国水技术处理公司赛莱默相关负责人吕淑萍表示，2022年公司投资1000万美元在上海筹建新的研发中心，预计将于明年一季度开业。“我们会不断加大创新力度，积极参与中国市场。中国以更加开放的姿态和世界共享机遇，不断推动更高水平对外开放，这些都对外企在华开展业务释放了积极信号。”

12月16日，德国莱茵TüV长三角运营中心在江苏太仓启幕。这是该公司近年来全球最大的海外投资项目。德国莱茵TüV相关负责人汪如顺表示，近年来，中国政府大力推进贸易和投资自由化便利化，以制度型开放深化服务业改革，营商环境得到极大改善。“看好中国经济高质量发展前景，将持续深耕中国市场。”

英中贸易协会主席古沛勤表示，中国作为全球重要经济增长引擎的地位更加巩固，中国巨大的市场和数量庞大的消费群体为英国企业提供了巨大机遇。

巴西淡水河谷铁矿石业务亚太区市场董事总经理达特·奥利维拉表示，中国市场对于在华外企发展具有重要意义。中国国内消费升级，大幅提升了对巴西等拉美国家高品质农产品的需求。中国坚持高水平对外开放，为世界带来了发展机遇。

“庞大的人口市场，巨大的经济总量，中国一直是最具发展潜力的经济体之一。”阿颂西认为，随着中国对外开放的大门越开越大，中国的投资和营商环境不断改善，未来会有更多外国企业进入中国市场。世界会因为中国的发展而受益。

“一个更加开放的中国将给世界带来更多机遇”

墨西哥联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔·培尼亚表示，中国在大数据、5G通信等前沿技术上有着丰富经验，一个更加开放的中国意味着更多国家将在与中国的交流合作中汲取经验。作为世界制造业中心，中国的更多优质产品将会造福更多国家民众。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长、中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员威廉·琼斯认为，中国在实现经济发展方面积累了成功经验，具有借鉴意义。中国积极与各国共享发展经验，关注发展中国家需求，提出的共建“一带一路”倡议受到许多国家和地区的欢迎。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，中国强调高质量发展，采取的促进经济发展举措不仅提升了中国人民的生活水平，也有利于世界经济复苏发展。与中国相关的经贸、投资和国际合作都蕴含巨大潜力，世界看好中国经济发展前景。

巴基斯坦总理特别助理、巴基斯坦“读懂中国”论坛理事长扎法尔·马赫默德表示，中国经济持续快速发展的一个重要动力就是坚持对外开放。当今世界经济发展面临多重挑战，中国坚定站在经济全球化的一边。如今，越来越多中国商品、技术、标准等在巴基斯坦落地，包括松子、蔬菜等很多巴基斯坦商品也通过进博会等平台引入中国市场。这样互惠共赢的发展为巴中两国带来了更多福祉。

“一个更加开放的中国将给世界带来更多机遇。”沙特科研与知识交流中心研究员法赫德·马内伊表示，作为拥有全球影响力的贸易大国，中国坚持“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展”，秉持开放包容的伙伴精神，为各国企业提供增长机遇，对外投资也稳步提升。

美国杜克大学法学院创新政策中心执行主任、杜克大学中国事务高级顾问丹尼斯·西蒙表示，中国推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平，将为世界经济复苏注入新动能。

（本报记者杨迅、刘融、邹松、李志伟、赵益普、程是颉、任皓宇、张悦、周卓斌、黄培昭、沈小晓、李强、吴杰、谢佳宁）

《 人民日报 》（ 2022年12月18日 03 版）

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