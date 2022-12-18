新华社日本白浜12月17日电（记者姜俏梅）位于日本和歌山县白浜町的休闲乐园“冒险世界”17日举办仪式，中国驻大阪总领事薛剑任命在“冒险世界”生活28年之久的旅日雄性大熊猫“永明”为“中日友好特使”。

今年30岁的“永明”是目前在日本最高龄的大熊猫，同时创下在饲养条件下自然繁殖的大熊猫最高龄纪录。1994年“永明”从中国来到日本，在“冒险世界”繁育了16只大熊猫幼崽。

仪式上，薛剑向“冒险世界”乐园园长今津孝二转交了任命状。

薛剑在致辞中说，今年是中日邦交正常化50周年，也是大熊猫首次访日50周年。大熊猫作为中日友好的象征，为促进两国人民友谊、发展两国关系发挥着独特作用，希望更多日本国民借助大熊猫构筑起的中日友好纽带，对大熊猫的故乡中国感到亲切。

和歌山县知事岸本周平在书面致辞中表示，缘于“冒险世界”与中国成都大熊猫繁育研究基地的长年友好合作，今年1月和歌山县和四川省缔结友好省县关系，今后和歌山县将继续发展因“永明”而结缘的日中友好关系，竭力促进日中交流。

“冒险世界”乐园本月15日宣布，明年2月“永明”将和它的双胞胎女儿“樱浜”“桃浜”一同被送返成都大熊猫繁育研究基地。届时在“冒险世界”生活的大熊猫将剩下4只。

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