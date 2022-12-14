新华社北京12月14日电 外交部发言人汪文斌14日表示，中方重视欧方日前就伊核问题表明的有关立场。中方将继续与有关各方一道，为推进伊核问题政治外交解决进程作出努力。

当日例行记者会上，有记者问：12月12日，欧洲理事会发布文件，表示欧盟仍致力于恢复全面协议的完整、有效执行，但伊方迄未作出必要决定。同日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利接受采访表示，就阻止伊发展核武器而言，没有比全面协议更好的选择，因此应将其他涉伊问题同伊核问题分开处理。请问中方对此有何评论？

汪文斌说，中方重视欧方就伊核问题表明的上述立场，欢迎欧盟重申致力于恢复伊核全面协议，继续开展外交和政治努力，并主张将伊核问题与其他涉伊问题分开处理。

他说，当前，全面协议恢复履约谈判形势复杂严峻，但达成协议仍有希望。各方应坚持对话谈判的基本方向不动摇，加大外交努力，推动全面协议早日重返正轨。伊方近来在一些谈判未决问题上体现了善意和灵活，美方理应同伊方相向而行，作出积极回应，推动谈判早日取得成果。同时，其他各方也应共同努力，采取积极和建设性举措，为谈判营造良好的氛围。

“需要指出的是，将伊核问题同其他问题挂钩，单方面强化对伊制裁施压，只会让谈判走进死胡同，甚至导致外交努力前功尽弃。”汪文斌说。

他说，中方支持欧盟发挥更积极的斡旋作用，争取尽早重启谈判并达成协议。中方也将继续与有关各方一道，为推进伊核问题政治外交解决进程作出努力，维护国际核不扩散体系，维护中东地区的和平与稳定。

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