新华社匈牙利陶克绍尼12月13日电 通讯：匈塞铁路匈牙利段建设顺利推进

新华社记者陈浩

12月的匈牙利已十分寒冷，但在位于首都布达佩斯以南20多公里的匈塞铁路匈牙利段陶克绍尼站建设工地上，紧张有序的施工仍在火热进行。工程车在积雪路面上作业，工人们正在将旧钢轨拆除，待铺装的新钢轨和新轨枕已摆放在铁路沿线。

匈塞铁路项目在建匈牙利段全长约152公里，由中国中铁股份有限公司下属中铁九局和中铁电气化局与匈牙利合作方组成的联合体实施，计划2025年7月开通运营。中国中铁负责50%的施工任务，共计9个车站、1个乘降所、9个区间段落。

中铁九局匈塞铁路项目分部项目经理宋子文介绍，2022年2月1日，中方施工段开始推进考古、排爆和伐树工作，标志着项目正式进入实体建设阶段。5月1日，中方启动现场测量等工作，路基、桥涵及站场施工开始启动，道砟、轨枕、钢轨等主要材料开始进场，标志着站前土建施工正式开始。

匈塞铁路匈牙利段采用分段管理、同步施工的方法。中铁电气化局匈塞铁路项目分部项目经理王庞科说：“11月18日，电气化铁路接触网支柱的‘第一杆’组立完成，标志着接触网、变电电力、通信、信号‘四电’专业施工正式开始，目前已完成121杆。”

现阶段，相关路段施工右线已有89%的区段开始路基施工，预计2023年右线轨道铺设、左线路基改造和沿线车站主体改造以及桥涵工程都将基本完成。明年，项目将重点完成右线接触网支柱组立和腕臂安装、通信信号电缆敷设和牵引变电所土建施工，体现电气化铁路特色的专业设备将逐步施工安装。

据介绍，项目得到中匈两国政府高度重视和支持。在中国国家铁路集团有限公司指导协调下，中国中铁精心安排，成立匈塞铁路项目经理部，组织九局、电气化局、上海局项目分部，不断加强对外对内沟通协调。百余名中国中铁建设者克服施工中的种种困难，不断掀起匈塞铁路建设高潮。中国驻匈牙利大使馆公使衔参赞刘波近日在铁路施工现场调研时，对工程进度和管理给予充分肯定。

匈塞铁路是中国-中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。该项目全长近350公里，连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德，由中国进出口银行提供融资。

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