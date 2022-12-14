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【透视】外媒展望明年的美国：两党相争激烈，政府分裂又跛脚

2022年12月14日16:02 | 来源：中国日报网
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中国日报网12月13日电（党超峰） 近期，英国《经济学人》网站对明年的美国进行了展望——共和党赢回众议院，美国行政与立法分裂，难以推动法案过关。

文章称，拜登上任后的头两年里，大部分时间都在努力让本党争吵不休的议员达成共识。在接下来的两年里，这一任务将变得异常艰巨。11月8日中期选举过后，共和党夺回了众议院控制权。换言之，从2023年1月开始，美国政府必定会分裂，而且将持续到2024年大选前。这段期间几乎不可能通过任何具有建设性的法案。

过去，即使众议院议长与总统分属不同政党，一些有意义的法案还是可能过关。但近来议长的角色已经不再是偶尔介入调解的立法人员，而是折磨执政党的首脑。

共和党议员麦卡锡料将接手佩洛西成为议长。民主党与共和党已几乎无共识可言。让共和党齐心协力的原因看起来并非政策偏好，而是对民主党、其商界盟友及文化圈菁英的轻蔑。

美国《华尔街日报》报道，共和党人以微弱优势掌控众议院，为美国明年重回一个分裂政府的状态埋下伏笔，这恐怕会让通过任何重大立法的机会变得渺茫，之前，为了让法案在由民主党人占微弱多数席位的国会通过，拜登缩减了自己的议程，现在，他将不得不与众议院共和党人周旋。这些共和党人曾表示，为维持政府运作或确保美国履行其债务义务，他们计划向拜登施压，扬言将拒绝投票，逼迫拜登削减政府开支，做出其他政策改变。除了这种立法方面的争斗，众议院共和党人正在筹划对拜登政府发起广泛调查，包括审视拜登对南部边境事务的处理。议员们还已表示，他们将调查美国自阿富汗的混乱撤军。

卡塔尔半岛电视台网站称，共和党在众议院中占据多数席位，意味着拜登的立法议程基本宣告失败，除非他能为一些对双方都有利的提案找到妥协方案，并获得两党的支持。

拜登在未来两年的总统任期内可能会专注于捍卫他的标志性成就，例如药品降价法案，并投资数千亿美元以应对气候变化。

(责编：贾文婷、燕勐)

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