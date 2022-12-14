当地时间12月8日，南非知名外交政策智库南非全球对话研究所发布《全球秩序变迁中的拜登政府与非洲：写在美非峰会之前》报告。报告认为，美国政府对非政策始终服务于自身利益，对待非洲口惠而实不至，在非洲以民主之名行霸权之实。参加报告发布会的多名学者指出，美国对非政策仍以大国竞争为出发点，缺乏对非洲的尊重和实际行动。即将召开的美非峰会有作秀嫌疑。

这份报告指出，美国对非洲在外交战略上的核心诉求是让非洲国家在国际安全、国际格局、大国竞争上选边站队。历届美国政府未能采取务实举措帮助非洲应对发展挑战，未能解决非洲政治和安全领域长期面临的根源性问题，只是妄图把非洲国家当作遏制中俄在非洲和全球影响力的工具和杠杆。尽管拜登政府对非态度较特朗普时期相对积极，但美国对非政策根本上依然服务于美自身利益。

报告认为，美国正发挥美国非洲司令部的作用，加大对一些非洲国家的军事援助和培训力度，增强对非洲所谓“民主”和“人权”问题的影响。这意味着今后美国可能以军事安全、意识形态等名义，进一步加大对非洲国家内外事务的干涉。此外，美国寡头科技公司在非影响力日益增长，引发非洲各国对于数字主权的关切，不排除美国今后利用敏感数据损害非洲利益的可能性。

报告提到，相较于美国的霸凌式外交和家长式说教，中国不干涉内政、互利共赢的立场受到非洲各国热烈欢迎。中国对非合作重信守诺，从不开空头支票，中国与非洲在经贸、人文、安全等领域的合作持续走深走实。报告呼吁非洲国家擦亮双眼，坚持政治立场，维护国家核心利益，拒绝成为美国开展大国竞争的“棋子”。

报告主笔人、南非全球对话研究所负责人姆坦布在发布会上表示，美方在美非峰会之前发布的《美国对撒哈拉以南非洲战略》显示，美方仍以割裂的眼光看待非洲。综合该对非战略与美《国家安全战略》报告可以看出，美国真正的政策重点并非其宣扬的对非友好，而是意在遏制中国与俄罗斯在非影响力。非洲坚持独立自主的外交政策，反对霸凌威胁，拒绝选边站队，相信美方对非的胁迫外交不会成功。

约翰内斯堡大学非中研究中心主任蒙耶表示，即将在华盛顿召开的美非峰会有作秀嫌疑。美国领导人从不到非洲举行峰会，2014年的首届美非峰会和即将举行的第二届美非峰会地点均设在美国，这不符合互相尊重、平等相待的伙伴精神。此外，美国的非洲裔长期遭受系统性的种族歧视，美国大量囤积非洲急需的新冠疫苗，并对非洲发布歧视性的旅行禁令，这都显示出美方对非合作缺乏真诚和实际行动。对此，非洲国家应联合自强，用统一声音说话，维护自身立场和利益。

纽约雪城大学教授坎贝尔表示，美国出台的所谓对非新战略毫无新意，实为“新瓶装旧酒”，出发点是为其扩大在非军事存在寻找借口。20多年来，美国打着“反恐”旗号屡启战端、强行输出“民主”，结果不仅没有消除恐怖主义，反而给包括非洲国家在内的许多地区和人民带来深重灾难。

南非全球对话研究所高级研究员奈杜表示，美国将对非经贸关系政治化、武器化，利用其对非贸易优惠政策和债务干涉非洲政策。美国产品在非洲市场不如物美价廉的中国产品受欢迎，美国就污蔑中国智能手机和5G技术危害国家安全，大肆打压中国企业。美国表面承诺放弃新冠疫苗知识产权，无偿与非洲分享，但幕后仍有大量游说集团阻挠，最终口惠而实不至。 （经济日报驻比勒陀利亚记者 田士达）

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