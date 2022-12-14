日内瓦当地时间12月9日，中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案（DS544）专家组发布报告，裁定美相关措施违反世贸规则，驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。专家组作出的裁决客观、公正，表明安全例外条款不是单边主义、保护主义的避风港，揭露了美国泛化“国家安全”概念、将经贸问题政治化、武器化的行径。

2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以维护国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。该措施受到众多世贸成员的共同反对，多国向世贸组织提起申诉。最终，专家裁决报告明确指出，美国所谓的“国家安全”主张完全没有道理可言，这些关税压根就不是在战争或国际关系紧急状态期间施加的。

该案仅仅是美国泛化“国家安全”概念，行单边主义、保护主义之实的其中一例。长期以来，美国滥用“国家安全”概念，肆意加征关税，竭力打压他国企业，大搞技术封锁，严重破坏国际经贸秩序和市场规则，对全球产业链供应链的长期安全稳定构成严重威胁。

美国的恶劣行径导致世贸组织的争端案件激增。世贸组织争端裁决研究报告显示，美国是最大的“不守规矩者”，世贸组织三分之二的违规由美国引起。

而且，美国凭借霸权肆意妄为，践踏现行的国际贸易治理机制，严重伤害了国际贸易和世界经济的健康发展。

对于此次世贸组织的裁决，美方再次展现了自己的霸道作风。美国贸易代表办公室居然发表声明称，拒绝接受世贸组织专家组报告的结论，美国无意取消“232条款”关税，裁决小组的报告进一步凸显了世贸组织进行改革的必要性。讽刺的是，美方自己恰恰就是世贸组织改革和发展的最大障碍和破坏者。

美国以“国家安全”为名，行打压封锁之实，表面上维持了一时的霸权，但是最终必将损害美国的国家信誉和公众利益。美方应立即纠正错误做法，停止将经贸问题政治化、武器化，尊重专家组裁决和世贸组织规则，与中方和其他世贸成员一道，共同维护多边贸易体制。 （郭 言 来源：经济日报）

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