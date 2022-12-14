12月12日晚，中国日报社与中国社会科学院国家全球战略智库，联合举办“全球战略对话（2022）：全球发展与合作共赢”国际研讨会。摩洛哥阿马杜斯研究所分析与出版中心项目主管、研究员阿明·卡巴吉在会上表示，在新冠疫情背景下，中国和摩洛哥的友谊得到了加强,两国在卫生领域开展了实质性合作。中国 “一带一路”倡议为中非合作提供了巨大机遇，中国与非洲、中国与阿拉伯国家能够在“一带一路”框架下实现合作共赢。

阿明·卡巴吉说，中国和非洲的关系非常重要，中非关系的崛起是自冷战结束以来非洲大陆上一个突出的经济和政治变化。中非关系也反映了一种历史友谊，这种友谊可以追溯到20世纪50年代的万隆会议。现在中非之间是共赢合作，“一带一路”倡议也提供了巨大潜力来实现双方的合作共赢。在中国政府的支持下，私人部门也能在增强中非联系方面发挥很大作用，非洲反过来也能为中国制造的产品提供巨大的市场。除此之外，中非能源合作也前景广阔。

阿明·卡巴吉指出，中非关系的加强肯定是基于力量的平衡、平等、互利、互相尊重主权和互不干涉内政等原则。“一带一路”倡议的实施预计将推动整个非洲大陆的互联互通，并且也将刺激非洲内部的商业发展。

阿明·卡巴吉补充道，中非关系，包括“一带一路”倡议，能为非洲正在推进的基础设施建设创造大量机会。“一带一路”倡议也在助力非盟2063议程，其中具体措施包括为非洲大陆的主要一体化项目开辟新的融资渠道。“一带一路”倡议的重点是非常明确的，能够让双方加强联系和理解。上周五中阿峰会成功举办，这为我们提供了关于开放对话的典范。

阿明·卡巴吉最后表示，在新冠疫情的背景下，中国和摩洛哥的友谊得到了加强。两国在“一带一路”框架下、在卫生领域就疫苗供应开展了实质性合作，双方签署的疫苗方面的协议就是这种合作成果的展示。摩洛哥希望能够与中国加深战略伙伴关系，加强区域合作。

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