美国《通胀削减法》的首批欧洲受害者已经出现。当地时间12月12日，美国电动汽车及汽车技术厂商里维安宣布，将暂停执行今年9月与德国梅赛德斯-奔驰集团达成的在欧洲联合生产电动汽车的谅解备忘录。在美国与欧盟及其他盟友围绕《通胀削减法》争执不休之际，这一决定很可能为这场跨大西洋贸易争端“火上浇油”。

实际上，《通胀削减法》让欧洲人糟心的地方远不止于几家车企，它甚至可能给整个欧洲的产业政策和产业发展带来极为严重的负面影响。今年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。该法所提供的巨额补贴和税收减免，果然令一些欧洲企业动起了“搬家”的心思。瑞典绿色电池制造商北方伏特公司日前就宣布将推迟在德国北部城市海德建造电池生产厂的计划，并考虑将投资转向美国，因为“美国提供的补贴是德国政府补贴的4倍，美国能源价格也比德国便宜很多”；德国西门子能源公司首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫表示，欧洲必须对美国《通胀削减法》的补贴计划作出迅速反应，否则企业将选择在美国而不是欧洲建厂。拥有超过300万家会员企业的德国工商大会的一项调查显示，其39%的会员企业计划未来几个月在美增加投资，德国汽车供应行业中，每五家企业就有一家计划在国外建立生产厂，重要原因就是美国政府推出的补贴和歧视性政策。欧洲《现代外交》网站就指出，“美国的《通胀削减法》威胁着欧洲，并可能使欧洲的经济状况变得更糟。”

可以说，美国正以“环保”为名、行“补贴”之实，以“掏空”欧洲制造业的方式“保护”甚至壮大美国制造业。被盟友如此从背后捅刀，欧洲人焉能不愤怒？12月9日，西班牙、法国、意大利、葡萄牙、希腊、克罗地亚、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯等9国领导人在西班牙举行会议，呼吁以“欧洲的方式”应对美国的法案等诸多挑战。12月5日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，“欧盟必须对美国气候计划的扭曲行为采取行动”，强调“比赛必须尊重公平的竞争环境”；12月1日，对美国进行第二次国事访问的法国总统马克龙火力全开，痛批《通胀削减法》，警告该法可能导致“西方世界分裂”。

然而，面对盟友们的不断轰炸，美国政客们却根本视若无睹。12月1日，在与马克龙举行的联合记者会上，拜登虽然表态会在具体政策上做出“调整”，称美国“从未打算排除与我们合作的人”，但“美国不会道歉”。美国国家经济委员会主任布莱恩·迪斯在接受美国政治新闻网站Politico采访时说，“我们不会为此道歉”，“（拜登）的经济战略和这些法案的经济要素的目的首先是为美国各地的社区创造经济机会”；民主党参议员罗登·怀恩称，两党议员没有兴趣重新讨论这一法案，“我们不会重新打开它的文本”；弗吉尼亚州民主党参议员曼钦更是干脆地表示，“这一切都是为了美国”。甚至连自由经济学派的代表人之一、诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼也在《纽约时报》的专栏中为这一法案叫好，称“美国才有权决定怎样的贸易政策是符合美国国家安全的”。这些无不凸显了这样一个事实，那就是不管美国如何将自己包装为多边主义和自由贸易的支持者，其核心价值观仍是绝对的利己主义和霸权主义。

也正是基于这样的自私和霸道心理，美国才会面对欧盟和日韩等盟友的愤怒批评与指责无动于衷，将世贸组织的相关裁定视作“废纸”，不断滥用“长臂管辖”干涉和破坏国际贸易的正常秩序，将经济政策用作遏制他国正常发展的武器。这样的美国，正是国际秩序和规则的最大破坏者。（聂舒翼）

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