人民网雅加达12月13日电 （记者张杰）当地时间13日，中国（宁波）——印尼经贸洽谈会在印尼雅加达举行，宁波贸促会和国际商会在洽谈会上推广“甬通全球”——RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）贸易促进计划。

参加当天洽谈会的有数十家来自宁波和印尼的企业。印尼中华总商会、印尼浙江总商会、印尼玩具商协会、印尼零售商协会和印尼电子企业协会等也派代表与会。

宁波贸促会和国际商会会长徐光宪在洽谈会上致辞说，为了抢抓RCEP落地实施的难得机遇，不断放大RCEP的积极效应，更好地共享RCEP的发展红利，宁波愿与RCEP各成员国工商界加强合作，通过三项具体合作措施为区域经济的复苏和增长增添新动力。

一是构建与RCEP成员国工商界的合作机制，组织宁波企业参与现有多边机制下的各类工商界活动；二是搭建面向RCEP成员国的经贸合作平台，选择在印尼、日本等国家打造系列品牌自办展或宁波名品展中展；三是优化商事法律服务体系，组织开展RCEP相关知识宣传和培训，提高企业知识产权保护水平。

印尼中华总商会总主席张锦雄也录了视频在洽谈会上致辞。他说，印尼有2.7亿人口，市场潜力巨大，自然资源丰富，经济上和中国有很强的互补性。这些年来，中印尼经贸关系十分密切，贸易额已经突破1000亿美元。他希望中国投资者关注印尼市场，积极到印尼投资兴业，共谋发展。

在当天的洽谈会上，宁波贸促会和国际商会还和印尼零售商协会签署了合作协议。

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