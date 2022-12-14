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中国多家驻土机构参加土耳其创新周

2022年12月14日08:55 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔12月13日电（记者王峰）土耳其创新周活动12日和13日在伊斯坦布尔金角湾会议中心举办，多家中国驻土机构参加。

　　土耳其创新周活动始于2012年，是土耳其出口商协会在土耳其贸易部支持下举办的一项具有国际影响力的活动。此次创新周期间举办了不同主题的创新论坛，土耳其年轻人还参加了以创新为导向的创意和孵化项目赛事。土耳其总统埃尔多安和土耳其贸易部长穆什12日出席了创新周活动开幕式并发表讲话。

　　中国驻伊斯坦布尔总领馆作为土耳其创新周活动合作方，在国家展台进行新时代中国十年非凡发展成就及文化展示。中国驻伊斯坦布尔代总领事吴健出席创新周系列活动，并在“全球创新指数”分论坛上作重点发言。

　　创新周活动期间，中国工商银行（土耳其）股份有限公司作为伊斯坦布尔中资企业协会会长单位，组织了“中国创新产品和服务展”。伊斯坦布尔中资企业协会40余家企业参展，华为、中兴、小米、VIVO、中国中铁、中航国际、金风科技、航天光伏、迈瑞医疗、中联重科等中国创新型企业的高科技产品在展会上进行展示并广受欢迎。

(责编：贾文婷、燕勐)

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