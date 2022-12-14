新华社布达佩斯12月13日电（记者陈浩）匈牙利区域发展与欧盟资金利用部长瑙夫劳契奇13日在新闻发布会上表示，匈牙利与欧盟就解冻其数十亿欧元欧盟恢复基金达成协议。

瑙夫劳契奇说，欧盟成员国代表12日向欧洲理事会提交一份提案，建议批准匈牙利疫后复苏计划并解冻分配给匈牙利的58亿欧元欧盟恢复基金。他说，相信匈牙利与欧盟关于恢复基金的合作协议“将在几天内签署”。

瑙夫劳契奇说，欧盟成员国代表还建议欧洲理事会将冻结拨与匈牙利的欧盟“凝聚基金”比例由65%减至55%，冻结资金金额由75亿欧元降至63亿欧元。

瑙夫劳契奇表示，匈牙利在与欧盟的谈判中始终保持开放态度，匈政府认真考虑了欧盟委员会提出的所有要求和关切，并在欧盟委员会提出好的解决方案的情况下愿意妥协。他说，目前的事态发展表明欧盟委员会认可匈牙利迄今为止所做努力。

在达成协议之前，欧盟轮值主席国捷克的外交官向媒体证实，匈牙利已取消对欧盟向乌克兰提供180亿欧元财政援助计划和15%全球最低企业税率的否决。

欧盟在新冠疫情暴发后制定了“条件机制”。根据相关规定，如果某一成员国存在“法治缺陷”，致使欧盟金融利益受到直接威胁，欧盟可针对该国启动“条件机制”程序，采取暂停向该国拨付资金等措施。欧盟委员会去年发布报告，称匈牙利在司法改革、反腐措施等方面有违欧盟“法治原则”，并向其正式发函，列举其机制“缺陷”。今年4月，欧盟委员会通知匈政府已启动“条件机制”程序。9月，匈政府向欧盟委员会作出17项承诺，其中包括设立一个独立反腐机构来监督欧盟资金使用，并采取措施使立法程序更加透明。

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