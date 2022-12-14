新华社基多12月13日电 专访：中国式现代化意味着中国与世界合作的大发展——访厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索

新华社记者李国荣 赵焱

12月6日，厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索在首都基多总统府接受新华社记者采访。新华社发（里卡多·蒙托亚摄）

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索日前在首都基多总统府接受新华社记者采访时表示，厄方非常关注中国式现代化给包括厄瓜多尔在内的国际社会带来的新机遇。“中国式现代化意味着中国人民获得更大发展，也意味着中国与世界合作的大发展。”

1994年，拉索曾作为时任厄瓜多尔总统杜兰·巴连的陪同人员访华。今年2月，拉索应邀出席北京冬奥会开幕式并访华。两次访问，让拉索亲身感受到中国发生的巨大变化。

“我看到了一个现代化的中国，那些金融中心、现代化楼宇和设施都给我留下了深刻印象。我看到一个科技不断发展、人民福祉不断增进的中国。”拉索谈到今年2月访华见闻时说。

拉索高度赞赏中国对合作伙伴不附加任何政治条件的立场。他说，厄中两国之间的合作为厄瓜多尔带来实实在在的益处。特别是两国在共建“一带一路”合作方面取得了非常积极的成果和经验，“可以成为其他地区和国家合作的范例”。

拉索还对中国在新冠疫情期间向厄瓜多尔提供的大力支持深表感谢，表示未来两国可以在卫生健康和维护全球公共卫生安全等方面继续开展交流。

对本月中旬将在厄瓜多尔举行的第十五届中国－拉美企业家高峰会，拉索表示非常期待：“本次企业家高峰会向所有中国企业和拉美企业敞开大门。”他说，中国是一个巨大的市场，厄瓜多尔可以向中国提供白虾、香蕉、可可、咖啡等特色产品，中国可以向厄瓜多尔提供许多能够提高当地人民生活水平的产品。

拉索指出，通过贸易和投资能够为各国人民创造就业、兴业的机会。“要将人民的利益放在中心位置，去考虑我们能够为人民的福祉做什么。”

拉索最后表示，他希望将来能够再次访问中国，走访之前曾经到过的城市，也看看没有去过的城市，继续见证中国日新月异的发展变化。

(责编：贾文婷、燕勐)