迪拜纳斯达克交易所举行仪式庆祝中国银行发行3亿美元债券。迪拜纳斯达克交易所供图

人民网迪拜12月13日电 （记者管克江、任皓宇）迪拜纳斯达克交易所13日举行仪式，庆祝中国银行迪拜分行3亿美元债券在该交易所上市。中国驻迪拜总领事李旭航在仪式上敲响了开市钟。

这是中国银行迪拜分行首次在迪拜纳斯达克交易所上市债券。此前，中国银行阿布扎比分行曾在迪拜纳斯达克成功上市 20 亿人民币“一带一路”债券，获得市场热烈反响。

李旭航表示：“迪拜国际金融中心为中资金融机构在中东地区的发展提供了良好的平台。此次中国银行迪拜分行债券在纳斯达克迪拜挂牌上市，是中行践行共建‘一带一路’倡议的具体体现，是中阿双方密切合作的又一成功实践。中阿将继续携手奋进，为开创中阿关系美好未来贡献力量。”

中国银行迪拜分行行长潘鑫源表示：“中国银行迪拜分行自成立以来，始终坚持深耕本地市场，依托中国银行全球化、综合化优势，助力本地区与中国的经贸互动和投资往来，搭建两国金融市场的跨境桥梁。本次债券发行资金也将全部用于支持阿联酋及其他中东国家经济增长。中国银行迪拜分行愿继续秉承‘融通世界、造福社会’的使命 ，与中东各国机构一起，在新的历史机遇下，助力共建‘一带一路’高质量发展不断取得新成效。”

迪拜纳斯达克交易所和迪拜金融市场首席执行官哈米德·阿里对中国银行新债券的上市表示欢迎，表示这表明该地区资本市场与中国之间的关系日益密切。阿里说，迪拜纳斯达克将不断地努力，加强中东和北非地区的金融市场与中国和其他市场的联系。

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