《山海情》阿语版海报

宁夏电视台供图

本报电 （记者赖睿）电视剧《山海情》阿语版近日在埃及、苏丹等多个阿拉伯国家正式播出，讲述中国脱贫攻坚故事，助力中阿人文交流。

电视剧《山海情》取材于宁夏回族自治区银川市闽宁镇的成长史，故事背景是20世纪90年代，讲述了世代生活在宁夏南部山区的老百姓，在闽宁协作机制帮助下改造荒滩、开拓家园，将飞沙走石的“干沙滩”建设成寸土寸金的“金沙滩”的故事。片名中的“山”为中国宁夏，“海”为中国福建，“情”表达两地人民之间的深情厚谊。

《山海情》聚焦摆脱贫困这一世界性话题，激发了不同时空下观众对美好生活的向往和追求，自2021年初在国内播出以来，已有英语、印尼语、俄语等多语种版本在海外平台播出，受到国内外观众好评。

《山海情》阿语版海外播放执行方智慧宫国际文化传播集团有限公司董事长张时荣表示，智慧宫将进一步加大《山海情》在海外的发行和推广力度，通过影视的方式，真实立体全面地向阿拉伯国家人民展现可信、可爱、可敬的中国形象。

据悉，《山海情》阿语版还将在阿曼、沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、阿尔及利亚、摩洛哥、也门等多个阿拉伯国家播出。

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