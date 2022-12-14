本报记者 张 红

12月7日晚，满载泰国、老挝等东南亚国家盛产的进口水果专列顺利抵达四川成都，并陆续自成都国际铁路港转运至四川省各大水果市场。该趟班列经中老铁路全程铁路运输仅用时4天，东南亚进境水果驶入“快车道”。据悉，这是四川首次通过中老铁路从东南亚进口水果，标志着四川对RCEP国家水果进口铁路直达跨境通道顺利打通，为今后常态化生鲜冷链进出口奠定了基础。图为12月8日，成都集装箱中心站，工作人员正在吊装转运四川首趟中老铁路进口水果冷链专列集装箱。

白桂斌摄（人民图片）

中老铁路北起中国云南昆明，南至老挝首都万象，全长1035公里，是第一条采用中国标准、中老合作建设运营并与中国铁路网直接连通的国际铁路。开通运营一年多来，中老铁路给沿线国家及其民众带来了实实在在的变化和机遇，为区域互联互通和互利共赢作出积极贡献。常年生活工作在老挝的华侨华人不仅见证着这条铁路客货齐旺，同时也收获满满。

发展路、幸福路、友谊路

“中老铁路已成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。这是一条发展路，中老铁路开通运营，使老挝‘陆锁国变陆联国’的理想成为现实，为老挝经济发展发挥了重要推动作用；这是一条幸福路，这条老挝境内第一条现代化铁路让老挝民众体验到了便利；这是一条友谊路，中老铁路凝聚着中老两国人民的智慧与汗水，两国关系也因为这条铁路更加紧密，就在中老铁路运营一周年前夕，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦对中国进行国事访问，中老命运共同体建设不断深化。”老挝中华总商会常务副会长吴兴华说，“对于这条铁路，老挝人最开始的反应是震撼，没想到自己家门口能有这么现代化的一条铁路，之后开始习惯，慢慢就开始享受铁路带来的诸多好处。对于我们在老挝的华侨华人，老挝民众又多了一份好感，多了一份感谢，多了一份亲近。”

一年来，中老铁路交出客货齐旺的成绩单，累计发送旅客850万人次，发送货物1120万吨。这条黄金线路拉动企业投资、旅游和就业：越来越多老挝优质产品走进中国市场、越来越多企业来到老挝投资、越来越多老挝年轻人走上中老铁路工作岗位……

“很多老挝人都没有去过著名景点琅勃拉邦，中老铁路能够让他们实现当天往返。而且，中老铁路无疑是一条高水平的现代化铁路，就连很多泰国人都会特意来坐火车感受一下。现在可以说是一票难求。”老挝中国总商会永久名誉会长姚宾说，“最近，我陪同老挝当地官员考察北部几个省，就选择了火车。之前，这样的行程只能安排直升机，但是，冬天雾多，火车显然是更好选择。”

“中老铁路方便了老挝人民尤其是北部山区人民的出行，原来十几个小时的路程现在只要一个多小时；带动矿产、农业、旅游业发展，促进中老经济合作，还为老挝吸引了中国、泰国、越南等国资金。”老挝广西同乡会创会会长邓良慧说，“无论对老挝人民还是对我们在老挝的华侨华人来说，中老铁路开通运营是喜事，也是幸事。”

是参与者，更是受益者

中老铁路让当地华侨华人收获满满。

邓良慧提前几年就开始在铁路沿线站点布局，“我的重点是固定资产。中老铁路开通运营一年多来，带动各行各业发展，沿线固定资产收益显而易见。”

“对于我们从事贸易的老挝华侨华人而言，可能高达90%的产品是从国内运过来的，运输的重要性不言而喻。空运成本太高，不用考虑。之前主要有两种运输方式：一种是从国内经过海运到泰国，然后再通过公路运到老挝，缺点是时间长，不确定因素多；另一种是公路运输，直接穿过中老边境，缺点是路况太差、运费高而且事故多。中老铁路带来的好处太多了，一是稳定，二是时间有保证，三是安全，四是成本低。”姚宾说。

中老铁路的开通对提升区域经贸往来的效果显著。中老铁路已与西部陆海新通道、中欧班列等实现连接，货物运往老挝、泰国、新加坡等10多个共建“一带一路”国家。运货种类由初期的化肥、百货等100多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。中国超大规模市场和经济发展红利，正通过这条铁路源源不断分享给区域国家。

邓良慧说：“就贸易领域而言，原来很多人从中国进口商品，通过海运或者公路运输运到万象，然后再通过公路转运到柬埔寨、泰国、缅甸等国家。货损率很高。中老铁路开通运营，铁路运输的优势得到了充分体现。中外往来贸易量更大了，万象成为重要中转站。老挝华侨华人与周边国家华侨华人打交道的机会更多，关系更紧密了。”

“中老铁路建成并投入运营，在某种程度上，华侨华人可以说是参与者，但更多的是受益者。在老挝的华侨华人了解中国，也了解老挝，优势明显。举个最简单的例子，我们懂两种语言，能够比其他人更早获取信息，抢占先机。”姚宾说，“归根究底，是中国的发展给了我们更高平台，我们才有了更多机会。喝水不忘挖井人，中国的发展是我们所有机会的来源。”

大踏步往前走

一年来，中国铁路部门创新开展“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等铁路国际运输新模式，同时加强与海关沟通协调，优化查验流程，推行“快速通关、转关”模式，大幅提升磨憨口岸通关效能，使整体通关时间从开通初期的40多个小时缩减至目前的5小时以内，实现昆明至万象最快26小时直达。

此外，中老铁路开通运营满一周年之际，中老铁路首列全铁路运输水果冷链班列通车，泰国、老挝等东盟国家优质农产品输华正式开启铁路时代。12月10日上午，满载50标箱共500吨香蕉的中老铁路（万象—怀化）首列进口老挝香蕉冷链专列，顺利抵达湖南怀化国际陆港，标志着中西部地区通过中老铁路进口东盟国家优质热带水果等农产品正式进入黄金时代。中老铁路水果冷链专列开通后，预计中老铁路每周将开出至少2列专列，将老挝优质香蕉及其他农产品通过中老铁路运输至中国。

姚宾看到了新机会。“以前，农产品、水果贸易我是不敢做的，海运加陆运，什么水果都烂了。现在不怕了。对我而言，这是个巨大转型，是水果冷链班列给了我底气。”机会不止这一个，姚宾说，“之前，我的货物来源集中在广东、浙江、上海等沿海地区，现在有了中老铁路、西部陆海新通道、中欧班列，重庆、成都等内地城市也完全可以成为我的选择了。我相信，随着中老互联互通进一步深入，随着旅游业复苏，我的房地产项目包括酒店、商场、公寓等，也会迎来新发展。接下来，我要大踏步往前走。”

邓良慧则看到了科技领域的新机会。他说：“最近，我在国内的企业和广西产研院绿色低碳技术研究所联合筹建了北部湾海洋科创国际科技转移中心。我希望抓住中老铁路的机遇，把广西和中国一些科技成果介绍出去，推动它们在东盟落地并实现产业化。作为侨商，我希望充分发挥自己熟悉中外的优势，用好中老铁路这个已经打通的通道，推动国内科研成果走出去。”

“随着疫情影响逐渐减弱，中老铁路必将对中老旅游、农业等各方面带来积极影响。这些也将是我未来重点关注的领域。”吴兴华说。

(责编：贾文婷、燕勐)