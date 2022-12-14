吴 侃

前段时间，西班牙华侨青年徐晶福获得全球知名律师榜单“最佳律师”西班牙地区“最引人瞩目律师奖”。他是西班牙首位获此殊荣的华人律师。近日，记者连线徐晶福，听他讲述从叛逆“侨二代”成长为西班牙执业律师的故事。

徐晶福很小的时候，父母就去了西班牙工作。10岁那年，他和姐姐在父母安排下离开了从小生活的小县城，坐上飞往西班牙的飞机。刚到马德里定居时，对徐晶福来说，一切都是陌生的。由于语言不通，他学习成绩很差，也交不到朋友。一件事情让一切有了改变。

“记得那天下大雪，我上学迟到了，历史老师批评了我。那会儿，我年纪小、不懂事，顶撞了老师两句。老师最后说，‘你们中国学生不爱学习。我就算骂你们，你们都听不懂’。这句话我听懂了。我生气地回应，‘你的课我不听也能考出最好的成绩’。”徐晶福说。

放出“豪言壮语”之后，徐晶福开始发愤学习。无法理解历史书的内容，他就把一本书全背下来。期末考试中，他真的拿到了历史科目最高分。老师在他的试卷上写道：“我为我之前说中国学生不好的话道歉。你让我很惊喜，你的未来可期。”

从此，徐晶福开启“学霸”之路。各科成绩从倒数到优异，他成为所在高中第一个考入大学的中国学生。

进入大学后，徐晶福选择了法学专业，课余时间在西班牙知名企业和律师事务所实习。本科毕业后，他继续攻读研究生，获得马德里卡洛斯三世大学以及西班牙经济法律高等学院西班牙法律和国际商业法双硕士学位，并通过西班牙司法考试，成为执业律师。

谈及为何选择成为律师，徐晶福表示：“刚到西班牙那段时间，我遇到过一些歧视和偏见。我决定学习法律，希望用法律守护更多人，在他们遭遇歧视和偏见时，帮他们维护合法权益。”

目前，徐晶福在一所国际知名律师事务所就职，担任西班牙办公室商法部律师和中国业务负责人。“我主要负责公司法以及收购兼并领域，简单来说，就是为到西班牙投资的中国企业和去中国投资的西班牙企业提供法律服务，包括做尽职调查报告、起草收购并购协议、协助客户落地等一系列跨境收购并购方面的工作。”徐晶福说。

工作之余，徐晶福积极投身侨社工作，担任西班牙华侨华人协会青年委员会副主任。他说：“青年委员会汇集了一大批优秀华裔新生代，有医生、企业家、媒体人、科技工作者……大家在各行各业发光发热，深度融入西班牙主流社会，也致力于将中医、茶道等中华文化介绍给当地民众。”

“青年委员会的成员们业余时间会开展公益普法讲座、举办行业沙龙、开设西班牙语课程，利用大家的专业优势帮助更多西班牙侨胞。”徐晶福说，“未来，我们也计划推出一个助力华裔青少年成长的项目，为刚结束高考和刚大学毕业的青少年提供专业选择和就业方向建议。”

在徐晶福看来，随着西班牙华侨华人整体实力不断提升，当地主流社会对华人群体的偏见和刻板印象越来越少，对华人的认知更加立体全面。“华裔新生代已成为西班牙侨社的中坚力量。我们将接过父辈的‘接力棒’，共同构建更好的旅西华侨华人形象。”

（来源：中新社）

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