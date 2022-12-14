人民网里约热内卢12月12日电 （记者吴杰）当地时间12月11日，中拉文化交流中心主任王立朝同萨尔瓦多中国文化协会主席Patty Millian和秘书长Ana Chang在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多会面，畅谈推动中拉文化交流。

Patty Millian对王立朝访萨表示热烈欢迎。她介绍说，萨尔瓦多中国文化协会主要由在萨华裔人士推动成立，多年来一直致力于中国文化在萨尔瓦多的传播。传播中国文化是像她这样的诸多在萨华裔保持“中国心”，维系“中国根”的重要渠道。这种简单的“初心”使在萨华裔虽有困难，但仍坚持不懈推动中国文化在当地的传播。

王立朝表示，对Patty Millian主席的话深有共鸣。情怀是商业社会最难得的一种品质之一，对Patty Millian主席和Ana Chang秘书长以及在萨传播中国文化的其他人士深表敬意。随后，王立朝介绍了创办中拉文化交流中心的初衷以及目前发展现状。他提起自己年轻时在阿根廷的工作经历塑造了他的“阿根廷梦”以及他的“拉美梦”。那就是帮助阿根廷和拉美的朋友在北京找到乡情寄托的地方，同时也帮助中国人认识和发现拉美。

王立朝和Patty Millian均表示，未来双方愿加强交流合作，共同推进中萨文化交流和传播，增进两国人民之间的了解和理解。

萨尔瓦多是王立朝疫后拉美之行的第一站，还将访问中美洲、加勒比和南美洲数国，旨在开拓同中美洲新建交国家等国的联系，为后疫情时代推进中拉文化交流和经贸合作做准备。

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