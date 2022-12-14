新华社北京12月13日电 （记者翟翔）“文明多样性与全球人权治理”国际研讨会13日以线上线下结合方式举行。本次研讨会由中国人权发展基金会和中国民间组织国际交流促进会共同主办。

研讨会上，结合中共二十大擘画的中国人权事业美好前景，来自中国、古巴、瑞士、巴基斯坦、英国、俄罗斯、法国等国家的近50位专家学者展开了热忱、富有洞察力的交流。

“没有比过上体面生活的权利更大的权利了。”俄罗斯亚太研究中心主任萨纳科耶夫说，中国人民正满怀信心地展望未来，到本世纪中叶中国人民将过上更高质量的生活。

“要更加自信地讲述好中国的人权故事。”中国国际科技合作协会会长姚为克说，中国人民的人权事业奋斗史，有着自己独特的历史背景和独特的实践道路，有充足鲜活的案例，有系统的理论逻辑，中国发展的成果，不仅惠及着全体中国人民，而且惠及着全人类。

“中国在维护人权方面的影响已超越国界。”古巴驻华公使马里奥·阿尔苏格雷在代表古巴驻华大使佩雷拉宣读致辞时表示，中国在全球人权治理中发挥着积极作用，中国愿意在平等和相互尊重的基础上分享经验和资源，捍卫发展中国家的利益，努力为所有人争取更大的正义、公平和人权。

“中国十分关注发展中国家发展与人权改善。”中国海洋发展基金会秘书长潘新春分享了基金会及其理事单位在“一带一路”建设中，帮助沿线国家创造就业岗位、整治渔港渔镇污染、举办海水养殖培训的故事。

“国际社会需要中国在全球人权治理上的贡献。”国际民主律师协会（法国）驻日内瓦代表米克尔·萨维亚认为，这不仅仅因为中国是国际关系的主要参与者，也因为中国有着悠久历史与辉煌文化。

“秉持和而不同的理念，充分尊重和维护文明的多样性、互补性，积极推动不同文明和谐共生、交流互鉴。”中国人权发展基金会副理事长兼秘书长左锋在总结时呼吁，面对丰富多彩的人类文明，应旗帜鲜明地反对文明冲突论，摒弃对特定文明的歧视与偏见，以文明互补促进文明成果共享，积极推动世界人权事业健康发展。

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