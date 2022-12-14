黄培昭

华灯初上，沙特阿拉伯首都利雅得的人们走出家门，来到市中心。热闹欢快的综艺性文化娱乐活动“利雅得季”正在这里举行。

亭台楼阁、大红灯笼、舞狮舞龙、汉语字画、川剧变脸、美食小吃、手捏糖人、剪纸表演……在别具特色的主题风情区中国馆里，浓郁的中国元素扑面而来。一名游客感叹：“感觉好像是在中国游览！”许多人在中国馆流连驻足、拍照留念，留下与中国文化邂逅的美好记忆。

“中国文化走进当地，融入民心，被更多沙特人和其他阿拉伯国家的人们所了解、所喜爱，中国文化的魅力闪烁着光芒。”在中东拥有大量受众的阿拉比亚电视台如是报道。阿拉伯国家媒体普遍认为，中国的形象在阿拉伯人心目中变得越来越立体、真实，越来越受到欢迎。

中国和阿拉伯国家的交往可以追溯到2000多年前，古老的丝绸之路宛若一条丝带，把双方紧紧连接在一起。中阿文明相互欣赏，书写了互学互鉴的历史佳话。如今，随着共建“一带一路”的深入推进，曾经的悠悠驼铃没有随着时光流逝而远去，而是让古老的丝绸之路焕发出勃勃生机，成为合作共赢、共同发展的“幸福路”，为中阿关系不断增添新的活力。

“阿拉伯国家与中国的关系是全方位的，双方合作涵盖了政治、经济、社会、文化、卫生、体育等领域，阿中在这些领域的合作已取得累累硕果。在新的形势下，双方需要再接再厉，使阿中战略伙伴关系迈上新的台阶。这也正是首届阿拉伯国家—中国峰会的意义所在。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德对记者说。

却顾所来径，苍苍横翠微。回首历史，中阿双方都为推动人类文明繁荣和社会发展作出了杰出的贡献。今天，中阿同属发展中国家，彼此利益攸关，命运休戚与共，有着“弦歌不辍、辉煌永续”的强烈合作意愿。埃及前总理沙拉夫表示：“同中国兄弟的手握得更紧，这是阿拉伯国家的普遍愿望。”

很多阿拉伯朋友对记者说，首届阿拉伯国家—中国峰会是双方关系重要的里程碑。埃及外交事务委员会成员赫尔米更是把这次峰会描述为“弥足珍贵的世纪峰会”，“相信首届阿拉伯国家—中国峰会取得的丰硕成果，会让阿中双方的手握得更紧”。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)