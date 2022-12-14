人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

“同中国兄弟的手握得更紧”（记者手记）

黄培昭
2022年12月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　华灯初上，沙特阿拉伯首都利雅得的人们走出家门，来到市中心。热闹欢快的综艺性文化娱乐活动“利雅得季”正在这里举行。

　　亭台楼阁、大红灯笼、舞狮舞龙、汉语字画、川剧变脸、美食小吃、手捏糖人、剪纸表演……在别具特色的主题风情区中国馆里，浓郁的中国元素扑面而来。一名游客感叹：“感觉好像是在中国游览！”许多人在中国馆流连驻足、拍照留念，留下与中国文化邂逅的美好记忆。

　　“中国文化走进当地，融入民心，被更多沙特人和其他阿拉伯国家的人们所了解、所喜爱，中国文化的魅力闪烁着光芒。”在中东拥有大量受众的阿拉比亚电视台如是报道。阿拉伯国家媒体普遍认为，中国的形象在阿拉伯人心目中变得越来越立体、真实，越来越受到欢迎。

　　中国和阿拉伯国家的交往可以追溯到2000多年前，古老的丝绸之路宛若一条丝带，把双方紧紧连接在一起。中阿文明相互欣赏，书写了互学互鉴的历史佳话。如今，随着共建“一带一路”的深入推进，曾经的悠悠驼铃没有随着时光流逝而远去，而是让古老的丝绸之路焕发出勃勃生机，成为合作共赢、共同发展的“幸福路”，为中阿关系不断增添新的活力。

　　“阿拉伯国家与中国的关系是全方位的，双方合作涵盖了政治、经济、社会、文化、卫生、体育等领域，阿中在这些领域的合作已取得累累硕果。在新的形势下，双方需要再接再厉，使阿中战略伙伴关系迈上新的台阶。这也正是首届阿拉伯国家—中国峰会的意义所在。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德对记者说。

　　却顾所来径，苍苍横翠微。回首历史，中阿双方都为推动人类文明繁荣和社会发展作出了杰出的贡献。今天，中阿同属发展中国家，彼此利益攸关，命运休戚与共，有着“弦歌不辍、辉煌永续”的强烈合作意愿。埃及前总理沙拉夫表示：“同中国兄弟的手握得更紧，这是阿拉伯国家的普遍愿望。”

　　很多阿拉伯朋友对记者说，首届阿拉伯国家—中国峰会是双方关系重要的里程碑。埃及外交事务委员会成员赫尔米更是把这次峰会描述为“弥足珍贵的世纪峰会”，“相信首届阿拉伯国家—中国峰会取得的丰硕成果，会让阿中双方的手握得更紧”。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月14日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部