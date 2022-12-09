新华社利雅得12月8日电 12月8日，国家主席习近平在沙特《利雅得报》发表题为《传承千年友好，共创美好未来》的署名文章。这篇文章在报纸及数字版的重要位置展示，获得沙特和阿拉伯国家各界“点赞”。

习近平主席赴利雅得出席首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

《利雅得报》在头版刊登中沙两国元首合影，用金色字体标明“本报刊登习近平主席署名文章”，并以绿色字体突出“中沙是全面战略伙伴关系”。

在刊登这篇署名文章的同时，《利雅得报》还对中沙关系发展重要节点进行梳理。图片中，分别代表中沙两国国旗的拼图连接在一起。

“带着中国人民的深情厚谊，我再次来到利雅得，”习近平主席在署名文章开篇写道。

习近平主席指出，这是一次传承之旅，更是一次开创之旅，目的是发扬光大中阿、中海、中沙传统友好，开启中国同阿拉伯世界、海湾阿拉伯国家、沙特阿拉伯关系新时代。

“欢迎习近平主席再次访问我们国家！习主席在沙特最大阿文报纸上发表署名文章，就像在与沙特民众直接对话一样。”沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布告诉记者。

他说，习近平主席的署名文章内容丰富，意蕴深刻，凸显此次访问是对中沙、中阿关系发展都具有里程碑意义的重大外交活动。

沙特新闻部国际媒体处总监侯赛因·沙马里说，习近平主席在署名文章里对阿中历史交往的典故如数家珍，让人倍感亲切。他相信，习近平主席此次来访，将成为阿中文明交流闪亮的新篇章。

埃及、约旦、科威特等阿拉伯国家媒体纷纷转载这篇署名文章。

连日来，沙特主要媒体高度关注并大篇幅、长时段报道此次习主席来访。

沙特商务大臣兼代理新闻大臣马吉德·卡斯比指出，阿拉伯国家将中国视为在各领域实现共同发展的可靠伙伴。

12月7日，多国国旗飘扬在沙特阿拉伯首都利雅得街头。新华社记者 王东震 摄

沙特通讯社在题为《沙特与中国，悠久历史和光明未来前景》的长篇报道中，全面回顾了沙中友好交往和各领域合作成就。报道说，习主席此次访问反映出，沙中领导人渴望加强双边关系和增进全面战略伙伴关系，寻求把政治和经济潜力转化为共同利益。

《利雅得报》和《阿拉伯新闻报》均推出多个版面，对沙中两国关系以及沙中合作成就进行报道和梳理。

沙特电视台直播习近平主席抵达利雅得和沙特隆重迎接的场面，并滚动报道关于习主席此次访问和即将举办的中阿峰会、中海峰会的情况。

阿拉伯国家各大媒体同样聚焦习主席此次访问。

埃及《金字塔报》在题为《中阿峰会致力于推进双方战略伙伴关系》的文章中说，首届中阿峰会将为中阿战略伙伴关系发展奠定非同寻常的基础。

阿联酋《联合报》在题为《中国：深化与阿拉伯国家战略合作》的文章中说，以首届中阿峰会为契机，中国将与阿拉伯国家继续传承历史友谊、充实和深化多层次全面合作，携手共建面向新时代的中阿命运共同体。

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