新华社北京12月8日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯《消息报》8日报道，俄外交部副部长里亚布科夫表示，俄美关于战略稳定和削减战略武器谈判已暂停，但谈判没有终止，俄方准备在平等和平衡的基础上恢复对话。乌克兰能源公司方面7日表示，乌能源设施和输电线遭到逾千枚导弹和炮弹袭击，给乌能源系统造成严重破坏。

——据俄罗斯《消息报》8日报道，俄外交部副部长里亚布科夫接受该报采访时说，俄美关于战略稳定和削减战略武器谈判已暂停，但谈判没有终止。美国越来越深地介入乌克兰及其周边地区的事务，导致局势越来越危险。俄方认为，当前不是进行会面的时机。俄罗斯不可能在战略稳定问题上单方面让步，但准备在平等和平衡的基础上与美国恢复对话。

——据乌克兰国际文传电讯社7日报道，乌能源公司管理委员会主席库德里茨基当天在欧洲复兴开发银行组织的乌克兰稳定与复苏讨论会上表示，乌能源设施和输电线遭到超过1000枚导弹和炮弹袭击，给乌能源系统造成严重破坏。库德里茨基表示，乌方正与全球数百家电力设备供应商讨论设备采购问题，并期待与欧洲复兴开发银行达成新的融资协议。

——俄罗斯总统普京7日以视频形式召开社会和人权发展委员会年度会议时表示，俄方30万名应征入伍人员中有15万人部署在俄对乌特别军事行动区域，其中约7.7万人进入作战部队。普京还指出，核战争威胁正在增加。俄将使用大规模杀伤性武器和核武器视作一种防御手段，即只有在自身受到打击的情况下才会予以还击。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7日说，美国公布的2023财年国防预算极具与俄罗斯进行对抗的性质，这将进一步破坏欧洲大陆局势稳定，并带来严重的长期后果。

——欧盟委员会7日晚提出第九轮制裁俄罗斯提案，列出近200名俄个人和实体制裁名单，实施新的出口管制，并禁止俄获得无人机。欧盟委员会还提议停播4个俄罗斯电视频道，对俄能源和矿业部门采取进一步经济制裁。按照规定，提案需得到欧盟理事会和欧洲议会的通过。

——据克里姆林宫网站消息，俄总统普京7日与阿联酋总统穆罕默德通电话，讨论了西方国家违反世界贸易原则，试图对俄石油价格设限的相关情况。此外，双方还谈及了在欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”框架下开展合作以保障世界石油市场稳定的重要性。

——美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比7日在一场媒体吹风会上表示，美国未鼓励乌克兰打击俄罗斯境内目标，也未帮助乌方获得这一能力。美国向乌方明确表达对战事升级的担忧并就乌使用美国援助武器的责任问题与乌方进行过对话。打击俄境内目标等是乌方的军事行动计划，是否执行取决于乌方，应由乌方作出说明。（参与记者：陈畅、任珂、邓仙来、耿鹏宇、李东旭、赵冰）

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