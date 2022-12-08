新华社开罗12月8日电 专访：中阿合作为发展中国家团结协作树立典范——访中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强

新华社记者姚兵 刘佳琪

在首届中国－阿拉伯国家峰会召开前夕，中国驻埃及大使兼驻阿盟代表廖力强在开罗接受新华社记者专访时表示，在中国和阿拉伯国家共同努力下，中阿命运共同体成为双方休戚与共、并肩奋斗的真实写照，中阿合作为发展中国家团结协作树立典范。新形势下，双方将共同努力，携手构建面向新时代的中阿命运共同体。

2004年9月，中阿合作论坛首届部长级会议在阿盟总部所在地开罗召开，标志着中阿合作论坛正式启动。“面对百年变局和世纪疫情，中阿合作论坛各类机制性活动极大丰富了中阿友好交往的内涵，中阿关系这块真金成色更足、韧性更强、亮度更佳。”廖力强说。

廖力强指出，在政治交往方面，埃及总统塞西，卡塔尔埃米尔塔米姆，阿联酋现任总统、时任阿布扎比王储穆罕默德今年2月专程赴华出席北京冬奥会开幕式；6月，塞西、阿尔及利亚总统特本出席全球发展高层对话会；10月，中共二十大胜利召开，多位阿拉伯国家领导人和阿盟秘书长盖特发来贺电贺函，热烈祝贺习近平主席再次当选中共中央总书记；11月，习近平主席向阿盟首脑理事会会议轮值主席特本致贺信，祝贺第31届阿盟首脑理事会会议在阿尔及尔召开。

在务实合作方面，近年来，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国。今年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%。截至今年11月，中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。今年，由中国企业承建的埃及斋月十日城轻轨铁路通车试运行，阿尔及利亚奥兰奥林匹克综合体育中心落成，中国和苏丹海上货运直航正式开通。中国企业还承建了卡塔尔世界杯主体育场卢塞尔体育场等重点项目。

在人文交流方面，过去一年，第五届“阿拉伯艺术节”系列活动、第四届中阿妇女论坛成功在华举办。中国在10余个阿拉伯国家建立了孔子学院和孔子课堂，埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、巴林等国积极同中国开展中文教学合作。中国同卡塔尔开展大熊猫保护研究合作，大熊猫“京京”和“四海”已正式与当地公众见面，这是中国与中东地区国家开展的首例大熊猫合作。

“中方愿与阿拉伯国家一道，继续发扬合作精神，加强战略沟通，开展双边对话，以合作促发展，将高质量共建‘一带一路’与地区国家规划相衔接，形成阿拉伯国家和中国优势互补、互利共赢的格局。”廖力强说。

“在中阿共同努力下，双方结下了同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。”廖力强表示，当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏面临各种挑战，新冠疫情反复延宕，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。

廖力强说，新形势下，中阿双方将共同努力，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，为双方团结协作促进共同繁荣、维护地区和平稳定注入新的动力。

(责编：岳弘彬、白宇)