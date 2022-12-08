新华社利雅得12月8日电 题：增进传统友好 共谱合作新篇——沙特等阿拉伯国家人士高度评价习近平主席署名文章

新华社记者胡冠

在抵达利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问之际，国家主席习近平在沙特《利雅得报》发表题为《传承千年友好，共创美好未来》的署名文章。

习近平主席的署名文章引起沙特等阿拉伯国家各界人士强烈共鸣。他们表示，署名文章生动描述中国与阿拉伯世界几千年来的深厚友谊，反映了中阿之间政治互信、经济互利、文明互鉴的友好合作关系，为中阿进一步加强合作指明方向，相信习近平主席此访将发扬光大传统友好，谱写中国同阿拉伯世界、海湾阿拉伯国家、沙特关系新篇章。

“阿中文明交流史上新的璀璨篇章”

沙特国王大学教授易卜拉欣·沃哈伊布说，习近平主席在署名文章中指出，中国和阿拉伯国家“把文明交流的成果传播四海，书写了东西交融、互学互鉴的历史佳话”“自古以来，中国和沙特相互欣赏、友好往来”，这是对阿中和沙中友好交往历史最精准的概括。易卜拉欣·沃哈伊布说，习近平主席非常了解阿中和沙中交往史，这让我感到非常振奋。相信在习近平主席推动下，阿中和沙中传统友谊和文明交融必将不断走向深入，结出累累硕果。

读了习近平主席的署名文章后，沙特阿卜杜勒－阿齐兹国王大学学生艾哈迈德·阿尔海法尼对习近平主席此行充满期待。阿尔海法尼表示，作为一名正在学习中文的学生，他希望中阿友谊进一步发展，给年轻人带来更多交流学习的机会。

“习近平主席在署名文章中对阿中、海中和沙中历史交往的典故如数家珍，让人倍感亲切。”沙特新闻部国际媒体处总监侯赛因·沙马里说，“这让我也想去认真研究阿中交流、文明互鉴的历史。”他认为，习近平主席此行必将成为“阿中文明交流史上新的璀璨篇章”。

“国家间战略合作的典范”

习近平主席的署名文章中提及多项中阿合作成果，包括卡塔尔卢塞尔球场、科威特中央银行新总部大楼等多个阿拉伯国家地标性建筑。卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特说，“中国企业有‘一带一路’倡议引领、有高新技术和高素质劳动力作保证，不仅在国际市场发挥重大作用，同时也大大助力中国同包括海湾阿拉伯国家在内的阿拉伯世界的合作。”凯尔·迪巴特对阿中、海中关系进一步发展，不断收获成果、促进发展充满信心。

在承建科威特中央银行新总部大楼的中国建筑工程总公司科威特代表处总经理穆罕默德·艾哈迈德·赫利看来，该项目的成功，让海湾国家更好认识了中企实力，也为未来中国和海湾国家间的友好合作增添了动力。

沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫认为，正如习近平主席在署名文章中所说，“过去10年中沙合作更是阔步前行”“务实合作迅猛发展”。中国在创新、高科技等领域都走在世界前列，沙特拥有丰富的矿产资源，中国“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接，为沙特带来先进科学技术和理念，助力沙特经济社会发展。

“‘一带一路’倡议和全球发展倡议、全球安全倡议突出和平与发展的主题，与沙特‘2030愿景’所倡导的方略一致。”沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰说，“这些一致性为两国创造了更大合作空间。”

他对于习近平主席在署名文章中指出的中阿将“继续合作共建‘一带一路’，不断扩大粮食、能源、投融资、医疗等领域务实合作，实现更高质量、更深层次的互利共赢”深有感触。他说，沙中贸易关系正处于历史最好时期，沙中经贸合作已成为“国家间战略合作的典范”。

“为阿中关系实现跨越式发展制定路线图”

对于习近平主席署名文章中强调的“新形势下，中国将同阿拉伯国家传承友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体”，班达尔·胡拉耶夫说，当今世界面临各种挑战，没有一个国家、一个民族可以独善其身，脱离其他国家实现自身和平与发展。中国在经济社会发展中取得举世瞩目的成就，中国的成功经验可以供阿拉伯国家学习借鉴，相信首届中阿峰会将进一步推动构建中阿命运共同体、人类命运共同体。

阿尔及利亚阿尔及尔第三大学政治与国际关系学教授阿卜杜勒－哈基姆·布格拉拉非常赞同习近平主席署名文章中关于中阿团结合作的论述。他说，阿尔及利亚与中国立场相近，双方都主张根据联合国宪章和国际法准则处理国际关系，反对单边制裁，维护发展中国家的利益和正当权利。

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，习近平主席在署名文章中强调中阿要携手构建面向新时代的中阿命运共同体，这是在当前国际形势下非常明确的政策宣示。“结合中国近期发布的《新时代的中阿合作报告》，我相信习近平主席出席的这两场峰会将为阿中关系实现跨越式发展制定路线图。”

易卜拉欣·沃哈伊布说，习近平主席的署名文章内容丰富，意蕴深刻。习近平主席此行无论对中国与沙特关系发展而言，还是对中国与包括海湾国家在内的阿拉伯国家关系发展而言，都具有重要里程碑意义。中国和阿拉伯国家在发展道路上面临着相似的机遇和挑战，在世界形势面临越来越多不确定性之际，相信阿拉伯国家与中国将进一步加强战略沟通协调，共同捍卫多边主义和国际公平正义，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，努力实现共同发展和互利共赢，携手共创美好未来。

(责编：胡永秋、杨光宇)