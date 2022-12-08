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中国和新西兰政商界人士看好两国经贸务实合作前景

2022年12月08日21:06 | 来源：新华网
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　　新华社新西兰奥克兰12月8日电（记者郭磊 卢怀谦）中新两国政商界人士7日在新西兰奥克兰举行“愿景2023”双边经贸研讨会，与会人士坚定看好两国基于经贸务实合作的互利共赢前景。

　　研讨会上，两国政商界人士共同回顾了中新建交50年来的历史，梳理两国经贸合作现状，期待进一步推动双边务实合作，将中新关系带上新台阶。

　　新西兰前总理约翰·基表示，对新西兰而言，中国有无限投资机会。“毋庸置疑，中国仍是今天亚洲地区最重要的市场，我对两国贸易前景充满信心。”

　　银蕨农场、恒天然、佳沛等新西兰知名企业高管均在会上表示，过去几年公司在中国市场的销售业绩保持增长和韧性，未来将持续投资中国市场。

　　中国驻新西兰大使王小龙说，两国应继续维护好双边贸易的良好发展态势，积极探索新的合作领域，继续加强中新经贸合作的制度性安排。他说，随着中国加快发展数字经济和数字贸易，推动发展方式绿色转型，中新经贸合作将获得新的增长引擎。

　　此次经贸研讨会由新西兰中国商会主办，两国政商界数百人与会。

(责编：高歌、吴成良)

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