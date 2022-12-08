中国驻苏丹大使马新民致辞。人民网 苏航摄

人民网喀土穆12月8日电 （记者苏航）7日，中国驻苏丹使馆与阿拉伯—中国友好协会联合会在苏丹首都喀土穆友谊厅共同举办“中阿峰会:现实挑战与未来前景”研讨会，畅叙中国与阿拉伯国家友好情谊，共商中阿关系未来发展大计。

中国驻苏丹大使马新民、阿中友联秘书长阿里、苏外交部亚洲司司长穆罕默德·阿卜杜拉、驻苏使团长穆罕默德在研讨会开幕式上致辞，阿中友联副秘书长、埃及前驻华大使希夫尼专程赴苏与会。巴勒斯坦、阿曼、巴林、卡塔尔、也门、突尼斯、埃及、利比亚、索马里等阿拉伯国家驻苏使节、多位苏前驻华大使、苏外交部国际司司长科尔多凡尼等外交部官员、各界友好人士以及中资机构驻苏代表约120人参会。

马新民在致辞中表示，我们即将迎来首届中国—阿拉伯国家峰会。这将是一场中阿聚首共叙友好情谊、共商发展大计的盛会。在这个重要历史时刻齐聚一堂，共同研讨中阿、中苏关系的现实与未来，可谓恰逢其时，意义深远。中阿历来就是心手相连的亲密伙伴。70多年来中阿风雨同行，共同追求民族独立和解放，共同维护国家主权与尊严，共同追求和平与安全，共同谋划发展与振兴，风云变幻不改友谊本色，沧海横流更显情比金坚。苏丹是阿拉伯大家庭的重要成员，中苏战略伙伴关系在两国领导人的领航下驭风前行，已成为中阿友谊的示范者、践行者、先行者、贡献者、弘扬者，展现出强大韧性和旺盛活力。中方愿同苏方携手共进，积极落实首届中阿峰会共识，不断谱写中苏战略伙伴关系的新篇章，为携手构建面向新时代的中阿命运共同体做出新贡献。

与会嘉宾在研讨环节就中阿峰会的历史意义、中阿务实合作前景、中阿共建“一带一路”合作以及中苏石油、农业、矿业、健康卫生领域合作畅所欲言、碰撞思想，一致认为首届中阿峰会是中阿关系史上的里程碑，在当前纷繁复杂的国际形势下，中国对阿拉伯国家开展元首级别外交行动，将携手为不稳定的世界注入前所未有的稳定性，各方均高度期待习近平主席在峰会上面向阿拉伯世界阐述新时期中国对阿政策，祝愿峰会取得圆满成功。

“中阿峰会：现实挑战与未来前景”研讨会举办。人民网 苏航摄

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