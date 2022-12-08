新华社利雅得12月8日电 通讯：沙特新未来城的中企印记

新华社记者胡冠 王海洲 段敏夫

“我们正在开展合作，努力建设一座绿色未来城市，就像在沙漠中孕育一朵未来之花。”中国电力建设集团有限公司沙特新未来城（NEOM）桩基项目人事经理阿卜杜勒·卡里姆说。

新未来城是沙特阿拉伯“2030愿景”框架内的一座新城，规划占地2.65万平方公里，毗邻红海和亚喀巴湾，靠近经由苏伊士运河的海上贸易航线。城中计划重点发展能源与水、生物科技、食品、先进制造业和娱乐业等九大行业。

设计理念超前的新未来城备受国际关注，其中也闪耀着不少中国印记。今年8月，随着第一根灌注桩顺利开钻，中国电建沙特新未来城超高塔桩基项目正式开工。这个项目在为超高塔夯实建筑基础的同时，将中国技术、中国标准融入这座新城的根基。

据沙特新未来城超高塔桩基项目部项目经理武奇维介绍，中国“一带一路”倡议和沙特“2030愿景”中有关高新科技赋能绿色发展转型的理念在该项目中得到充分体现。“为实现对土壤的保护，项目施工过程中采用新型无害材料，在环保和可持续发展方面采用更高标准，致力于将中国环保标准推向世界，为绿色发展提供中国方案。”武奇维说。

中国铁建国际集团承建了沙特“2030愿景”规划重点工程之一——新未来城隧道支洞项目。据中国铁建新未来城隧道支洞项目经理樊清峰介绍，该项目共设计6条隧道支洞，总长约9.48公里，自2021年10月首次爆破施工以来，已累计完成隧道开挖2600余延米。

隧道现场施工的三臂凿岩台车、混凝土湿喷机等大型机械隆隆作响，约七成施工设备由中国自主生产。“中国铁建是最早进入新未来城项目市场的国际承包商，隧道支洞项目地处新未来城关键线路，施工现场汇聚了来自中国、英国、巴基斯坦等多国的专家团队，体现了东西方建筑思维的碰撞与融合。”樊清峰说，“绿色发展、低碳转型是新未来城的突出特点，隧道支洞项目也是中国企业在海外为绿色低碳发展贡献中国智慧的体现。”

今年6月，中国建筑股份有限公司同西班牙和沙特的两家企业共同与沙特新未来城公司签订了一份交通隧道项目施工总承包合同，这是新未来城中“The Line”城市的先导项目。

“该项目包括两条并行的高速客运铁路隧道和重型货运铁路隧道，单线长度为15.75公里。”据中建股份沙特分公司执行总经理王洲亚介绍，“The Line”是沙特全力打造的未来城市样板，参建中国企业希望将中国的建筑理念、技术和品质融入这座智慧城市。

在新未来城，除大型基建项目外，数字能源和通信领域也不乏中国企业的参与。华为公司帮助新未来城构建5G网络、骨干传输网络、数据中心、云和AI平台，共同打造全球领先的数字城市，促进数字经济蓬勃发展。

沙特华为首席执行官杨扬说：“华为秉持绿色可持续的发展理念，凝心聚力打造智慧城市，将充分发挥在通信、云、AI和数字能源系统研发领域的经验，搭建更为高效、稳定、安全的通信网络和储能系统，共同构建绿色美好未来。”

(责编：高歌、吴成良)