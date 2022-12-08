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外交部发言人：中国同阿拉伯国家共建“一带一路”成果不断显现

2022年12月08日17:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月8日电（记者马卓言）外交部发言人毛宁8日表示，中国同阿拉伯国家共建“一带一路”合作布局持续完善，成果不断显现。中阿在基建、能源等领域实施了200多个大型项目，成果已惠及双方近20亿人民。

　　当日例行记者会上，有记者问：本月，中国和巴勒斯坦签署共建“一带一路”谅解备忘录。中国已同21个阿拉伯国家及阿盟签署了“一带一路”合作文件。请问发言人对此有何评论？

　　毛宁说，阿拉伯国家地处“一带一路”交汇地带，是历史上丝路文明的重要参与者，也是共建“一带一路”的天然合作伙伴。中国同阿拉伯国家共建“一带一路”合作布局持续完善，成果不断显现。

　　毛宁说，从中企承建的卡塔尔卢赛尔体育场首秀本届世界杯，到中国和苏丹海上货运直航开通，从埃及第一条电气化铁路通车试运行，到中阿“油气+”合作模式深入推进，中国和阿拉伯国家在基建、能源等领域实施了200多个大型项目，成果已惠及双方近20亿人民。

　　“我们相信，高质量共建‘一带一路’的不断深入，将为包括阿拉伯国家在内的各国人民带来更多福祉。”毛宁说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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