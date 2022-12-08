新华社北京12月8日电 题：外媒看中国经济：“中国走出了有特色的创新之路”

新华社记者

近期，一些境外媒体和权威人士关注到，新时代中国深入实施创新驱动发展战略，创新能力显著提升，不仅为自身发展注入活力，也为全球发展提供动力。

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任、英国社会科学院院士傅晓岚近日在接受媒体采访时说，开放的国家创新体系使中国走出了有特色的创新之路，为过去十年中国经济发展注入了新动力，也为其他国家树立了榜样。

科技创新引领中国未来

外媒关注到，在创新驱动发展战略引领下，中国科研成果丰硕，创新能力显著提升。

《日本经济新闻》11月22日援引世界知识产权组织发布的数据说，2021年中国专利申请量居世界首位，对全球专利数量的增加起到拉动作用。数据显示，2021年中国提交的专利申请数量达159万件，接近全球专利申请量的一半，与排名第二至第十三的数量总和相近。

埃菲社引述世界知识产权组织首席经济学家卡斯滕·芬克的话指出，中国在短时间内取得如此显著进步的方法，就是从劳动密集型生产模式转变为依靠高新技术、尖端品牌和创新设计的生产模式。

世界知识产权组织此前还发布《2022年全球创新指数报告》显示，中国排名第11，较去年再上升1位，连续十年稳步提升，比2012年上升了23位。

十年来，中国全社会研发经费支出从一万亿元增加到二万八千亿元，居世界第二位，研发人员总量居世界首位。

美国《外交官》杂志11月23日发表评论称，推动航天等科技领域的自立自强是中国几十年来的优先发展事项。量子信息、干细胞研究、脑科学、月球及火星探测任务、人工智能、卫星互联网和机器人技术等重点科技领域，将引领中国未来20年的发展。

中国科技公司正在一些领域“引领全球趋势”

外媒普遍观察到，随着中国整体创新实力的提升，如今在很多领域，中国企业已处于世界领先地位。这些生产技术快速迭代、商业模式不断创新的行业正推动中国实现高质量发展。

中国制造业不断加大创新力度，加速向价值链中高端迈进。2012年至2021年，制造业增加值从16.98万亿元增加到31.4万亿元；高技术制造业和装备制造业占规模以上工业增加值比重分别从9.4%和28%提高到15.1%和32.4%。

美国《彭博商业周刊》在此前一份报道中曾评价说，中国公司在技术产品和商业模式方面正引领全球趋势，特别是在超级计算机、智慧交通、数字支付等领域。

美国消费者新闻与商业频道11月23日援引瑞银的观点说，中国在电动汽车使用方面一直处于世界领先地位，现在同样也有潜力引领自动驾驶行业的发展。由于中国拥有庞大的国内市场、高效的供应链和配套的基础设施以及对自动驾驶的高接受度，预计中国到2030年自动驾驶相关市场可能达到1000亿美元。

2010年以来，中国先后共支持78个城市（区）开展创新型城市建设，这些城市培育和产出了全国80%以上的高新技术企业。集聚创新要素、创新驱动发展的活力之城已遍布全国。

美国商业内幕网11月22日以深圳为例报道说，中国1980年设立的首个经济特区如今已发展成为吸引科技企业家的“磁石”，许多中国科技巨头在这里发展，并为当地带来创新和就业。

报道指出，如硅谷一样，许多中国科技巨头在深圳创立了公司，如今，深圳市政府计划发展集成电路、人工智能、生物医药等产业。

中国“带动了全球价值链的创新”

多家外媒关注到，中国在电动汽车、人工智能、数字经济、航天技术、高铁、深海探索等领域取得令人瞩目的成就，也为世界经济发展注入了新的动力。

以绿色发展领域的创新为例，美国纳斯达克网站近日发表题为《没有中国就没有脱碳》的评论说，中国在加速采用脱碳解决方案方面取得的成功对全球的未来尤其重要。文章称，从绿氢电解槽到电池制造、电动汽车组装以及太阳能电池板的生产等，中国产品产量和知识产权数量都处于领先地位。

外媒注意到，创新给中国经济注入活力的同时，也给全球企业带来了更大市场和更多机遇。澳大利亚新闻网11月20日引述澳大利亚亚联商业中心发布的一份有关该国中小企业在华发展机会的报告称，中国是世界上最大、最具活力的消费市场之一，它在物流和电子商务创新方面处于领先地位并将加速发展。

中国始终坚持面向世界、面向未来，为建设人类命运共同体贡献科技创新的智慧和力量。据中国科技部相关负责人此前介绍，中国已与160多个国家和地区建立了科技合作关系，签订了114个政府间科技合作协定；中国已启动53家“一带一路”联合实验室建设；2021年中外合著科技论文数量已达18.3万篇，合作伙伴涉及169个国家。

傅晓岚认为，中国创新发展的一个特点是全球价值链驱动。“我们看到不但有中国公司加入原有的全球价值链，从中学习和创新，而且一些中国跨国公司已经带动了全球价值链的创新。”

中国推进科技创新之路，也为其他国家树立了榜样。傅晓岚指出，中国的创新模式使得各种市场主体，无论国有、民营、外资都可以发挥作用，这对发展中国家很有借鉴意义。

西班牙《理性报》曾刊文称，近年来，西中两国科技合作不断推进，尤其是在可再生能源领域合作密切，为双方企业带来了新的发展机遇。“得益于中国雄心勃勃的清洁能源发展目标和不断加快的对外开放步伐，包括西班牙企业在内的各国新能源企业从中觅得新机，合作前景广阔。”

文章指出，中国高度重视科技进步与发展，积极扩大与世界各国高技术企业的合作，各国企业通过经验交流和互补合作，实现了互利共赢。

法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼不久前接受媒体采访时表示，中共二十大报告提出要完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略，相信中国科技实力将进一步提升，为全球科技发展和进步贡献智慧和力量。

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