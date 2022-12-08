新华社利雅得12月8日电 新闻背景：首届中国-阿拉伯国家峰会

新华社记者田野 胡冠

首届中国-阿拉伯国家峰会（中阿峰会）将于12月9日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。

2020年7月6日，中国-阿拉伯国家合作论坛（中阿合作论坛）第九届部长级会议以视频方式举行。会议通过的成果文件《安曼宣言》提出，双方同意召开中阿峰会，以拓宽中阿战略伙伴关系前景，服务于双方的共同利益。

2022年9月，第158届阿拉伯国家联盟（阿盟）外长理事会会议通过的涉华决议重申，欢迎沙特于2022年12月9日举办首届阿中峰会，提升阿中合作论坛各机制水平。

本世纪以来，中国和阿拉伯国家在各个领域的友好合作关系稳步发展，合作水平不断提高。

2004年1月30日，中国和阿盟共同宣布成立中阿合作论坛。同年9月14日，中阿合作论坛首届部长级会议在位于埃及首都开罗的阿盟总部召开，标志着该论坛正式启动。自此，中阿合作论坛成为加强中国与阿拉伯国家集体对话与合作的重要平台。迄今，论坛已举办9届部长级会议。

中阿双方政治互信不断增强。2014年，中国首次提出打造中阿利益共同体和命运共同体，阿拉伯国家积极响应；2016年1月，中国政府制定了首份《中国对阿拉伯国家政策文件》，对中阿合作的重点领域和优先方向作出规划；2018年，中阿双方一致同意将双方关系提升至“全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系”。目前，中阿在双边层面建立了12对战略性质的伙伴关系。

中国与阿拉伯国家经济优势互补，双边务实合作不断提质升级。目前中国已同20个阿拉伯国家签署共建“一带一路”合作文件。中阿双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。

首届中阿峰会的召开，是当前形势下中阿加强团结协作的战略抉择。中阿领导人将规划双方未来合作，推动中阿关系提质升级，进一步凝聚双方在全球治理、发展与安全、文明对话等重大问题上的共识。

(责编：贾文婷、刘洁妍)