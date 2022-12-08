当地时间12月7日下午，国家主席习近平乘专机抵达沙特阿拉伯首都利雅得，受到沙方隆重热烈欢迎。战机护航，礼炮欢迎，象征中国国旗的红黄两色彩带划过长空，处处彰显高规格礼遇。利雅得市内也洋溢着热烈的欢迎氛围。

这是习近平乘专机抵达利雅得哈立德国王机场时，沙特利雅得省省长费萨尔亲王、外交大臣费萨尔亲王、中国事务大臣鲁梅延等王室重要成员和政府高级官员热情迎接。新华社记者黄敬文摄

7日午后，利雅得迎来一场当地人格外珍视的喜雨。雨过天晴，在机场，两国国旗迎风飘扬，迎接国宾的紫地毯铺就，静候中国贵宾的到来。

这是专机抵达利雅得哈立德国王机场。新华社记者岳月伟摄

习近平乘坐的专机进入沙特领空后，沙特空军4架战机升空护航。

这是护航的沙特空军战机。新华社记者谢环驰摄

专机进入利雅得上空后，“沙特之鹰”礼宾护卫机随行伴飞。

这是礼宾护卫机随行伴飞。新华社记者谢环驰摄

这是礼宾护卫机随行伴飞。新华社记者谢环驰摄

机场鸣21响礼炮。礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。

这是礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。新华社记者黄敬文摄

这是礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。新华社记者谢环驰摄

这是礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。新华社记者姚大伟摄

沙特利雅得省省长费萨尔亲王、外交大臣费萨尔亲王、中国事务大臣鲁梅延等王室重要成员和政府高级官员热情迎接。

习近平发表书面讲话，代表中国政府和人民向沙特政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。

习近平指出，访问期间，我将同萨勒曼国王和穆罕默德王储就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同规划中沙关系发展方向。我期待出席首届中国-阿拉伯国家峰会和中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，同阿拉伯国家和海合会国家领导人一道，推动中阿、中海关系迈上新台阶。

从机场通往利雅得市区的大道上，高高挂起中沙两国国旗。夜幕降临，在利雅得市内，电子屏格外夺目，显示中阿双语“热烈欢迎习主席访问沙特！中沙友谊长存！”字样。

这是利雅得街头的电子屏。新华社记者王东震摄

沙特媒体高度关注习近平主席来访。沙特电视台直播习近平主席抵达和沙方隆重迎接场面，并邀请嘉宾介绍中沙关系和此次中阿峰会的情况。

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