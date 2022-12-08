12月7日一早，中国外交部发布了一则消息：

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平将于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

这次外交行动，是习近平主席继2016年之后时隔6年再次访问沙特，更为瞩目的是，这也是新中国成立以来，中阿规模最大、规格最高的外交行动。

沙特所在的阿拉伯世界，在世界格局中的意义毋庸置疑——世界航运要冲，全球能源供给阀门，人类文明主要的诞生地之一。

中国为何能与阿拉伯国家保持长期和谐共生？此次中阿的“两个之最”，足以体现关系的特殊性。中阿关系，特殊在哪？

谭主找到了几位专家。跟他们聊完，想到了一句话：以其不争，故天下莫能与之争。

本次外交行程中，最能体现“两个之最”的活动之一，无疑就是首届中国—阿拉伯国家峰会。

首届，意思就是有史以来第一次，这是中国第一次与阿拉伯国家集体举行领导人峰会。

这次峰会最早是由沙特阿拉伯提议。

△第155届阿拉伯国家联盟（阿盟）外长理事会会议在开罗的阿拉伯国家联盟总部开幕

去年3月，第155届阿盟外长理事会会议通过了加强对华关系的决议，其中一项重要内容就是再次欢迎由沙特主办首届中阿峰会。中方很快给出了积极回应，愿进一步加强沟通，筹备好峰会。“两个之最”，水到渠成。

中方领导人这次出访，阿拉伯国家格外重视。

2016年，习近平主席担任国家主席后首次到访阿拉伯国家，首站，就在沙特。

当时，沙特就以最高礼遇和最高规格接待期待已久的中国贵客。

△习近平主席在沙特阿拉伯国王萨勒曼陪同下参观“四方宫”并品尝阿拉伯咖啡

志同道合，体现在中国对“中东之问”的回答。作为三洲交汇、五海相拥之地，这个区域一直动荡起伏。中东向何处去，一直是世界多国关注的“中东之问”。

2016年，习近平主席围绕“中东之问”提出了三点建议，其中包括：化解分歧，关键要加强对话；道路选择，关键要符合国情。

这两点，道出了地区国家的心声——尊重主权独立和领土完整、互不干涉内政，反对外部干涉，反对一切形式的霸权主义和强权政治。

一个细节，很能说明问题。

被称为“中东双雄”的沙特与伊朗的关系一直起伏不断，一个重要的原因就是美国不断干涉这一地区。

上一任美国总统就任后的首次出访就选择了沙特，唆使海湾国家组建“阿拉伯版北约”。

为了给这些行为找到理由，美国不断利用“伊朗恐惧症”政策，立伊朗做靶子，试图渲染出地区的紧张局势和危机。

相反，2016年的那次访问，除了沙特之外，习近平主席同时访问了埃及和伊朗。

对于这个细节，宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先分析，中国可以借助和所有阿拉伯国家都保持非常友好的互利合作关系，进一步推动他们之间内部的和解。

面对“中东之问”，西方给出的答案却是他们自以为的标准答案，“民主”“自由”。

结果，席卷阿拉伯世界的政治动荡带来的是旷日持久的冲突。

反差的背后，是中华文明和阿拉伯文明的默契。用习近平主席的话说，中国与阿拉伯国家之间信任是牢不可破的，也是金钱所买不到的。

经常去往阿拉伯国家的李绍先给谭主提供了自己的观察：

在各地区当中，阿拉伯世界对中国的正面认知和评价绝对是排第一位的，绝大多数阿拉伯国家把中国看作是一个积极的、建设性的力量，而且它们对中国的了解，超出一般人的想象。

背后，是中阿两个民族数千年几乎没有过节的历史交往，这是可遇不可求的。中国也是世界大国中唯一一个和所有阿拉伯国家都没有冲突的国家，除了中国，再没有任何一个大国是这样的了。

所贵于天下之士者，为人排患、释难、解纷乱而无所取也。中国确实也是这么做的，对于巴以冲突这个老大难问题，中国在大国中一直是立场最坚定的。

早在2013年夏天，中国就邀请两国相继访华，提出解决巴勒斯坦问题的四点主张。在今年的中东安全论坛，中方仍在积极呼吁，主张巴以双方在“两国方案”基础上尽快恢复和谈，呼吁召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会。

五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平。

这正是中国与所有阿拉伯国家和平共处的智慧。

以心交心，阿拉伯世界在涉及中国主权和核心利益问题上，也一直都是中国最坚定的支持者。

中国与阿拉伯国家就是这么一路走来的，接下来又将如何走向未来？不仅要看历史，更要看现实。

今年以来，中阿之间，又释放了不少合作的新信号。

今年1月份，沙特、科威特、阿曼、巴林四国外交大臣访华；

9月份，中国在纽约出席联大期间集体会见了沙特、科威特、巴林外交大臣，阿联酋国务部长，以及卡塔尔和阿曼代表；

不久前，卡塔尔刚刚宣布与中国达成一项为期27年的液化天然气长期购销协议，这是该国“有史以来最长的合同期限”。

△中国与卡塔尔签订了为期27年的液化天然气长期购销协议

巧合的是，这些国家有一个共同的身份——海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员。这个组织，是海湾地区最主要的政治经济组织。

6个成员国，都是海湾地区主要产油国家，已探明的原油储量占世界总储量的近半成。

而本次访问的“两个之最”，一个重要体现就是，中方要参加两场峰会，除了首届中国—阿拉伯国家峰会，还有一场就是中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。

密集互动背后，是中国长期保持的海合会第一大贸易伙伴地位。去年，中海贸易额增长了44%。这代表的，也是中阿正在越来越深入的合作，今年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。

中阿文明有如此深远的历史，落地到现实，中阿合作，有何特别之处？

如果看能源合作本身，很多人都能想到的一个特殊性是：

中国已经取代美国成了全球最大的能源进口国，而阿拉伯国家则是中国最大原油进口来源地。在中国的能源进口中，沙特常年位列第一，占我国进口总量的六分之一以上。

但如果只是贸易量大，中阿合作又特殊在哪？中阿之间的利益融合仅止于此么？

如果把视野放得更开阔，中阿合作在“一带一路”倡议的框架下，还包括新能源等高新技术合作等诸多领域。在全世界石油最丰富的地区，为什么要开展新能源合作？

△迪拜马克图姆太阳能公园四期项目

这背后，不只是物质层面的利益交融，还是理念层面相近的发展诉求，相同的发展使命和相融的发展利益。

中国现代国际关系研究院中东研究所所长牛新春告诉谭主：

我们跟沙特等国家在经济转型经济改革的过程中，方向和目标是一致的。在全球能源转型的过程中，沙特未来不能过度依赖石油，因此沙特提出要通过自身的工业化，创造就业，实现经济的多元化。

而在通过工业化走向现代化的这条路上，中国很有心得。工业化转型，中阿也有很多共同语言。

阿拉伯世界，对中国的兴趣，正越来越大。

更深层的原因，同样来自于共同经历，30年前，阿拉伯世界是要比中国发达的，但30年后，中国的变化天翻地覆。

所以，阿拉伯世界对中国产生极为浓厚的兴趣，是因为他们希望了解，为什么仅用了几十年的时间，中国的面貌就焕然一新。

中国的理念，其实早已经总结为习近平主席回答“中东之问”的一句话：

中东动荡，根源出在发展，出路最终也要靠发展。发展事关人民生活和尊严。这是一场同时间的赛跑，是希望和失望的较量。只有让青年人在发展中获得生活的尊严，在他们的心中，希望才能跑赢失望，才会自觉拒绝暴力，远离极端思潮和恐怖主义。

贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。治乱世，重在发展。发展是人类最能共通的语言。

一直以来，中国都是主要通过经济合作来参与阿拉伯国家的事务，通过改善经济和生活水平促进双方发展。

不找代理人，而是劝和促谈；不搞势力范围，而是推动大家加入朋友圈；不谋求填补“真空”，而是编织合作网络。这是中国，这也是“以其不争，故天下莫能与之争”的题中之义。

这样的智慧，也来自于中阿跨越千年的交流与回响。

12月8日晚，谭主准备做一场“夜谭·遇鉴阿拉伯”的直播，探寻中阿交流与合作的过去和未来。

曾经，中阿的祖先在大漠戈壁上“驰命走驿，不绝于时月”，在汪洋大海中“云帆高张，昼夜星驰”。

现如今，沿着“一带一路”的征途，中阿仍在续写文明互鉴的新叙事。

(责编：赵光霞、袁勃)