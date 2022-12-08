中新网北京12月7日(蒋鲤)连日来，美国《通胀削减法案》引发欧洲盟友越来越多的抗议和不满。继法国总统马克龙访美警告法案“会令西方分裂”之后，法国财长勒梅尔甚至提出，最好的回应就是拥有欧洲的《通胀削减法案》。

在国际政治、安全、经济危机叠加交织的当下，美国任性推出《通胀削减法案》，妄图割欧洲韭菜，但欧洲此次却不想继续为之买单。

这份令欧洲盟友感到“很受伤”的法案，充满了美国经济政策的保护主义倾向。尽管美方声称该法案旨在缓解通胀、削减赤字，但此举实为鼓励本国及海外企业将生产基地转移到美国本土，本质是损害欧洲工业，保护美国本土制造业，提升美国的全球市场竞争力。

目前，《通胀削减法案》对欧洲的不利影响已经显现，一些欧洲企业纷纷计划将生产转移至美国。据路透社报道，总部设在瑞典的欧洲电池厂北方伏特公司(Northvolt)行政总裁卡尔松(Peter Carlsson)11月底表示，如果到美国设厂，将可得到8亿欧元的援助，这是德国政府提供的4倍，因此，在德国北部设厂计划被迫延后。

针对该法案，欧洲理事会主席米歇尔3日表示，互惠公平的竞争环境至关重要，但美国政府一向优先考虑美国自身的经济利益。马克龙访美期间更是直接批评该法案将"分裂西方"。但美国总统拜登回应称，“美国不会为此而道歉”。

为维护自身利益，不顾对其他国家的影响，包括所谓的盟友和伙伴，这是美国的一贯作风。此次美国为缓解国内通胀，不惜牺牲欧洲盟友利益，这是“美国优先”霸道思维的又一例证。

虽然美国总统拜登表示不会以牺牲欧洲为代价，承诺对相关政策做出微调，但是，鉴于民主党已经丢掉众议院，法案恐难以被更改，而欧洲国家几乎不可能从中得到切实的好处。

美国一边称欧洲是重要盟友，一边又妄想割欧洲韭菜。自乌克兰危机以来，高昂的能源价格使欧洲工业承受巨大压力，许多企业开始将产能转移至能源价格稳定且相对便宜的美国。同时，美国一边向欧洲出售高价天然气，一边又颁布产业补贴政策排挤欧洲竞争对手。美国从乌克兰危机中获益，而为此买单的却是欧洲。

除了《通胀削减法案》，美国还推出《芯片与科学法案》，斥资527亿美元为在美国投资芯片工厂的公司提供补贴，迫使欧盟加速推进芯片行业补贴，保证本土半导体供应链稳定，减少外部依赖。

此外，美国强行插手乌克兰、叙利亚、阿富汗、伊拉克等问题，导致大量难民涌入欧洲，欧洲被迫承受巨大人道主义和经济压力。

此次美国继续奉行“美国优先”思想，弃欧洲利益于不顾，而欧盟也不打算继续承受美国任性的代价。若美国此次无法回应欧洲的利益诉求，欧盟势必会采取报复措施，欧美之间的裂痕将从经济领域扩大到政治领域，美欧同盟必将面临新的挑战。

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