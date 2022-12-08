新华社北京12月7日电 题：首届中阿峰会将成为中阿关系史上重要里程碑——专访沙特驻华大使哈勒比

新华社记者曹轶、朱小龙、辛俭强

在首届中国—阿拉伯国家峰会即将召开之际，沙特驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比接受新华社记者专访时表示，首届中阿峰会将成为中阿关系史上重要里程碑，并在提升双边关系、深化友好合作、巩固政治互信进程中具有重要意义。

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。

哈勒比说，历史和现实充分证明，阿中关系建立在相互尊重和信任基础上，深化阿中合作符合各方利益。本届峰会将进一步夯实阿中合作基础，拓展合作领域，丰富合作内涵，为阿中关系创造更加光明的未来，为全球和平与发展事业作出建设性贡献。

谈到中沙关系，哈勒比表示，近年来双边关系发展迅速，两国在经贸往来、文化交流、国际事务等各个方面合作成果丰硕。“2016年沙中建立全面战略伙伴关系并成立沙中高级别联合委员会以来，两国合作继续保持强劲增长态势，沙中关系发展正迎来黄金时代，各领域合作已经走在阿中合作前列。”

哈勒比说，共建“一带一路”倡议得到了国际社会的广泛支持和积极参与，为阿中全面加强发展战略对接、深化务实合作注入了强劲动力，推动双方在政治、经济、贸易、文化等领域形成全方位、多层次、宽领域的合作格局。

哈勒比表示，沙特是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一，沙中积极推动共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深入对接，一批重大基础设施和能源项目在两国陆续落地，为两国人民带来实实在在的繁荣与福祉。

数据显示，沙特是中国在中东地区最大贸易伙伴，也是中国最大原油供应国，中国则稳居沙特第一大贸易伙伴。2021年两国贸易额达到873.1亿美元，同比增长30.1%。哈勒比表示，“今年以来，沙中双边贸易额继续保持高位增长，相互投资规模持续扩大，充分证明两国合作空间广阔、潜力巨大。”

沙特国王图书馆开设北京大学分馆、沙特将汉语纳入所有教育阶段的课程之中……近年来沙中人文领域合作精彩纷呈。哈勒比说，两国丰富多彩的人文交流合作为双边关系发展搭建了更加广阔的舞台。

谈及前不久召开的中国共产党第二十次全国代表大会，哈勒比认为，中共二十大取得的重要成果对于中国和国际社会都具有非同寻常的意义。过去十年间，中国在政治、经济、改革等各个领域取得长足发展。中共二十大的成功召开为中国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴奠定了坚实基础。

中共二十大报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。哈勒比认为，中国坚定奉行互利共赢的开放战略，积极参与全球治理体系改革和建设，有助于将自身发展成果更好惠及各国人民，共同应对全球性挑战。

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