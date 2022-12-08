人民网里约热内卢12月7日电 （记者陈一鸣）利马消息：据秘鲁媒体报道，当地时间7日16时（北京时间8日5时），秘鲁副总统迪娜·博卢阿特在国会宣誓就任新总统，接替当天上午被国会罢免的前总统卡斯蒂略。

7日上午，卡斯蒂略发表全国电视讲话，宣布解散国会，成立紧急政府。此后，秘鲁国会立即召开紧急会议，以101票赞成、6票反对、10票弃权的表决结果通过对卡斯蒂略的弹劾案，解除他的总统职务。当天14时许，卡斯蒂略与家人一同乘车离开总统府后，在途中受到控制。有消息称，当时卡斯蒂略正在试图前往墨西哥驻秘鲁大使馆。

根据秘鲁宪法，当总统无法履职时，副总统接任总统职务。

迪娜·博卢阿特生于1962年5月31日，曾是一名律师。宣誓就任总统后，她成为秘鲁历史上第一位女总统，任期至2026年。

秘鲁国立圣马科斯大学学者卡洛斯·阿基诺对人民网记者分析，弹劾总统议案需要至少87票支持才能通过，此前秘鲁国会已两度试图罢免卡斯蒂略，但未能获得所需票数。昨天，秘鲁前政府官员乃至卡斯蒂略的一些朋友发表新声明，指责他存在腐败行为。卡斯蒂略对被罢免的担忧促使他宣布解散国会，并呼吁重新选举立法机构，但几乎没有得到支持，几名政府部长立即宣布辞职，武装部队也没有选择站在他的一边。

宣誓就任新总统后，迪娜·博卢阿特呼吁秘鲁全国民众团结一致，并要求政治团体停止内部纷争，共同建设国家。

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