新华社雅加达12月7日电 印度尼西亚警方7日通报，印尼西爪哇省首府万隆市一所警察局当天发生炸弹袭击事件，已致2人死亡、7人受伤。

12月7日，在印度尼西亚万隆，警察在事发警察局附近站岗。新华社发（塞提安贾尔摄）

印尼国家警察总局发言人艾哈迈德·拉马丹说，7日上午8时20分左右，一名身份不明的武装分子驾驶摩托车闯入万隆市的一所警察局，在遭到警方阻止时该袭击者突然引爆炸弹。爆炸导致袭击者和一名警察死亡，另有6名警察和一名平民受伤。

艾哈迈德说，目前尚无组织或个人宣称制造了这起爆炸袭击，警方正对袭击者的身份和动机等进行调查。

印尼国家反恐机构官员伊布努·苏亨德拉在接受印尼媒体采访时称本次事件为疑似恐怖袭击，可能由宣布向“伊斯兰国”效忠的印尼本土极端组织“神权游击队”实施，因为此前他们在印尼发动过多起类似的爆炸袭击。

12月7日，在印度尼西亚万隆，警察在事发警察局附近站岗。新华社发（塞提安贾尔摄）

12月7日，在印度尼西亚万隆，警察在事发警察局附近站岗。新华社发（塞提安贾尔摄）

12月7日，在印度尼西亚万隆，警察在事发警察局附近站岗。新华社发（塞提安贾尔摄）

(责编：燕勐、刘洁妍)